她在海邊拍孕肚寫真 竟遇到二戰飛機「從天而降」墜海

準媽媽海邊拍孕肚寫真，竟遇到二戰飛機墜落鄰近海域。（取材自臉書）

美國 22歲懷孕30周準媽媽艾特森（Kristan Othersen）上月17日到佛羅里達州 海邊拍攝孕肚寫真，竟出現一架表演飛行特技的二戰飛機墜落鄰近海域。

來源：Antique Aviation

英國 媒體「每日郵報」（Daily Mail）報導，這架TBM復仇者式轟炸機（TBM Avenger）參加當地航空表演，突然在海面上低空飛翔時，非常靠近下方泳客。後來飛機引擎故障墜入海中，所幸無人傷亡。

TBM復仇者式轟炸機為美國海軍研發的魚雷轟炸機，1942年開始服役，曾參與中途島海戰（Battle of Midway）。

艾特森的母親安柏（Amber）目擊轟炸機落海表示：「最初以為駕駛開離海面這麼近，只是在做特技表演，所以現場沒人有任何動作。還好落水後沒撞到任何人。」

安柏說駕駛花了幾分鐘才從飛機裡現身，他試著保持耳機乾燥，圍觀民眾紛紛游去飛機旁邊設法幫助他，最後救援隊趕到：「等待時間令人感到痛苦，因為我以為飛機下面有人被壓住。」安柏提到飛行員無恙，但是幾天後起重機才將飛機拉離水中。