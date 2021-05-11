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新科技？台灣出現「鋼鐵人」飛行 影片社群瘋傳

記者陳宏睿／台中11日電
有網友在社群軟體抖音上傳一段影片，影片中疑有不明人士使用飛行背包。取材自臉書記者爆料網
有網友在社群軟體抖音上傳一段影片，影片中疑有不明人士使用飛行背包。取材自臉書記者爆料網

昨天有台灣網友在社群軟體抖音上傳一段名為「新科技？」的影片，影片中一名身分不詳的人士疑背著飛行背包，在空中飛行，拍攝影片的人不斷驚呼「真的是人耶，他在幹嘛」，影片在網路瘋傳後，有網友根據畫面中拍攝的廣告招牌，認出拍攝地點是在台中市北區崇德路、進化北路一帶，另外影片拍攝者也說，拍攝日期為5日下午，台中市第二警分局表示，經查並未接獲民眾報案。

據查，該段影片來自社群軟體抖音，由帳號「six_lin666」的網友所發布，發布者除了有在影片標示「新科技？」外，也有標示「鋼鐵人、ironman、taiwan、iron」等關鍵字，後來影片被上傳到臉書社團「記者爆料網」等平台，在網路瘋傳，也有民眾質疑合法性。

台中市第二警分局表示，因有網友反映，拍攝的地點是在北區進化北路、崇德路口，拍攝時間為5日下午5時許，不過經查勤務中心，案發時間點附近，並沒有接獲相關民眾報案，有人使用飛行背包在空中飛行的情形，不過飛行背包不屬於警方業管的業務，如果真的有民眾使用飛行背包在空中飛行，需詢問民航局等機關，是否有違反相關民航法規。

經查，依據民航法規定，飛行背包屬於航空器，進口虛報民航局、海關核准，另外操作飛行前，人員也需取得操作證及體檢證、機器需有適航證、空域必須申請核准，若有違規，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

根據維基百科，所謂的噴射背包（Jet pack），又稱火箭背包（Rocket pack），屬於單人飛行裝置，使用噴射或火箭引擎，將背包者以該動力推向空中，過去是科幻小說中的概念產品，不過在2008年間，有紐西蘭的馬丁飛機公司（Martin Aircraft Company），開發出馬丁噴射背包。

該款馬丁噴射背包歷經27年的開發，使用汽油引擎、2具導風管扇來提供升力。理論上可達到每小時60英里的速度與海拔8000英尺的高度，油箱加滿油時約可飛行30分鐘。售價大約10萬美元，在2010年時有交付給10名顧客。

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