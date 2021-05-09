Q&A：美輸油管公司被駭有多嚴重？油價會飆漲嗎？

侵美國東岸輸油管系統營運商Colonial管線公司遭駭客攻擊。（美聯社）

進行勒索的駭客 上周五（7日）入侵美國 東岸輸油管系統營運商Colonial管線公司的系統，導致該公司被迫關閉管線運作。美東輸油會不會因此停擺？駭客是哪一方？影響有多糟？當地汽油價格是否會飆漲？以下是透過Q&A整理：

誰是被害者？駭客是哪個組織？

Colonial和美國政府把這次油管大規模停擺歸咎於勒贖事件，責怪網路犯罪組織犯行，這類組織經常透過控制資料與電腦網路做為「俘虜」的方式，要求以比特幣等數位貨幣支付贖金。

目前無法正式指認是哪個駭客組織犯下這起行動，不過美國一名前官員和三名產業消息人士向路透表示，一個名為「Darkside」（黑暗面）的駭客組織是嫌疑犯之一。這個組織雖是新的，但由一群職業、專業級駭客老手組成。

另據三名產業人士透露，因應處理這起駭客犯罪事件的組織包括美國資安公司 FireEye。

影響有多糟？

Colonial旗下長達5500多英里（8850公里）的輸油網絡是美國東岸的汽油、柴油和飛機燃料的輸油來源，該公司每天從墨西哥灣沿岸的煉油廠，向華盛頓、新澤西、北卡羅來納州等市場運送250萬桶燃料，並且向紐約輸油90萬桶，也服務亞特蘭大Hartsfield Jackson機場 等美國大型機場，每天供應給東岸的燃料約占45%。

勒贖軟體可透過封鎖重要數據或癱瘓電腦系統至無法修復的狀態，對一家組織的網路造成災難性的破壞，但對能源公司實際運作的影響程度不一。

舉例來說，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2012年遭遇網路攻擊，導致該公司電腦系統被癱瘓，但原油生產卻沒有受到太多影響。相較下，挪威鋁業大廠Norsk Hydro較近期發生的勒贖事件暫時導致該公司暫時停止推動讓冶煉廠自動化生產。

專家說，Colonial案件的嚴重程度將取決於勒索軟體是否入侵到該公司同時支援油管操作介面的操作技術網路。美國政府官員今年稍早宣布，一家天然氣壓縮公司遭遇駭客入侵，影響波及該公司的操作技術網路，導致整個管線關閉兩天。

Colonial尚未公開表示勒贖軟體影響的範圍，但資安公司Dragos執行長Robert M. Lee表示，他認為Colonial是主動關閉操作網路，以確保勒贖軟體不會在系統中擴散，「這有望只是暫時關閉，而非更長久的關閉」。

飛航會受影響嗎？

Colonial也向美國主要機場供應飛機燃料，如果油管停擺曠日持久，可能影響空中交通。不過，包括茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場、北卡的洛特道格拉斯國際機場和羅利達拉姆國際機場都正在監督情況，若缺乏燃料運輸四、五天以上情況就會不妙。羅利達拉姆國際機場發言人說，目前仍有庫存超過11天的飛機燃料。

有替代方式嗎？

有一些地區設有替代油管，但沒有一個能夠完全替代Colonial的輸油。

和美國東北部相比，東南部的州設有的原油輸入站較少，比較難以從海運接收原油。如果油管運輸停擺時間拉長，這些成品油的供應將透過陸路和鐵路配送，但成本會較為高，也會導致油品價格上漲。

汽油價格會上漲嗎？

如果停擺情況持續，美國加油站預期調漲汽油價格。在紐約商交所交易的RBOB汽油6月期貨10日盤中一度飆漲4.24%，攀抵三年高點，稍後漲幅收斂至1.6%，報每加侖2.16美元。