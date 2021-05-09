馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣
企畫專題：母親節到了，媽媽的禮物準備好了嗎？
特斯拉執行長馬斯克在主持「周六夜現場」節目時說，起於網路迷因熱潮的狗狗幣（Dogecoin）是「貨幣的未來」，就像美元鈔票一樣是「真實」的，將會「稱霸世界」（take over the world）。
Business Insider與CNN報導，馬斯克在主持節目時，也大肆讚揚狗狗幣一番，一開頭沒多久就說，他送他媽媽的母親節禮物就是狗狗幣。
當時，馬斯克的母親與馬斯克同台，她說：「我很興奮期待我的母親節禮物，我希望不會是狗狗幣。」馬斯克笑著回答：「沒錯，的確就是狗狗幣。」
馬斯克被來賓問到「什麼是狗狗幣」時回答：「這是貨幣的未來，是將會稱霸世界、勢不可當的金融工具。」他也說，狗狗幣就像美元鈔票一樣是真實的。
Thank you @elonmusk, @MileyCyrus, @thekidlaroi, @Grimezsz, and all the moms! Goodnight! 🚀 pic.twitter.com/O8SUvEpEGR— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) May 9, 2021
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