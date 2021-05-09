我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

預言？1953年小說提到「火星領袖伊隆」…撞名馬斯克

編譯中心／綜合9日電
SpaceX創辦人馬斯克。（路透資料照片）
SpaceX創辦人馬斯克。（路透資料照片）

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾多次談到自己的「移民火星」夢，也積極研究火星之旅的可能性。最近有人發現一本德國作家1953年出版的科幻小說裡，火星的領導人就叫「Elon」，與馬斯克同名，引發網路熱議，難道是該作者「神預知」？消息連馬斯克本人都轉發貼文。

香港01報導，福斯商業新聞（Fox Business）報導，一位專門撰寫馬斯克相關新聞的網民「Toby Li」在去年12月時，在推特上分享了一本1953年小說《火星計畫》（The Mars Project），作者為德國火箭科學家布勞恩（Wernher von Braun）。

Toby Li在貼文內寫道，「說起命運，你知道布勞恩1953年書籍《火星計畫》，提及有一個名為「Elon」的人會帶領人類去火星嗎？相當瘋狂。」

報導說，馬斯克當時分享了這篇貼文，還搞笑寫道「命運，命運，無法逃避，那是給我的」，但之後他也再次發文詢問「我們確定這是真的嗎？」

不過，有另一名網友留言解釋，小說內的「Elon」並非火星領袖的名字，而是政府領導人的職銜名稱。書中講述火星政府由10人領導，政府領導人的職位名稱是「Elon」，這位「Elon」經普選誕生，任期為5年。

火星 馬斯克 小說

上一則

達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出

下一則

5/9-5/15星座運勢 巨蟹壓力消散 射手嘗到失敗

延伸閱讀

不想錯過馬斯克周末現場秀熱潮？狗狗幣又飆漲50%

不想錯過馬斯克周末現場秀熱潮？狗狗幣又飆漲50%
私人恩怨？數兆商機？馬斯克、貝佐斯逐鹿太空圖什麼？

私人恩怨？數兆商機？馬斯克、貝佐斯逐鹿太空圖什麼？
貝佐斯和馬斯克太空戰槓上 為自尊或另有原因？

貝佐斯和馬斯克太空戰槓上 為自尊或另有原因？
特斯拉業績達標 馬斯克身價再漲324億

特斯拉業績達標 馬斯克身價再漲324億

熱門新聞

王喆擔任口譯員將近9年，精通英文、西班牙文、法文、德文及日文。取材自王喆微博

比爾蓋茲27年婚姻玩完是為她？中國美女翻譯出聲了

2021-05-05 06:01
烏克蘭21歲女模魯斯蘭娜一票人近日在土耳其果賽克港租遊艇疑似開趴，她們卻全裸、露點甚至被目擊民眾發現「在做愛」，惹怒當地穆斯林。取材自Instagram

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

2021-05-07 00:35
微軟創辦人蓋茲3日在推特宣布與妻子梅琳達離婚。（路透）

連蓋茲夫婦都撐不下去…不願將就 美「銀髮離婚」升高

2021-05-06 08:02
胎內記憶是真的？一名7歲兒子向媽媽分享「天上選媽」過程，引起許多媽媽共鳴。示意圖／ingimage

7歲兒問「真的想生我嗎？」 胎內記憶驚曝「天上選媽」

2021-05-04 08:13
隨著原物料價格上漲，金百利克拉克計劃對零售商調漲衛生紙售價。美聯社

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

2021-05-08 10:32
一名網民在推特貼文，指他在銀行擔任清潔工35年的媽媽，在退休前一天寫了張紙條給銀行經理，敦促該經理未來更尊重他人。(擷自推特)

清潔婦退休前夕 寫紙條嗆經理「別自以為高尚」

2021-05-05 18:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低