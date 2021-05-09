預言？1953年小說提到「火星領袖伊隆」…撞名馬斯克

SpaceX創辦人馬斯克。（路透資料照片）

SpaceX創辦人馬斯克 （Elon Musk）曾多次談到自己的「移民火星 」夢，也積極研究火星之旅的可能性。最近有人發現一本德國作家1953年出版的科幻小說 裡，火星的領導人就叫「Elon」，與馬斯克同名，引發網路熱議，難道是該作者「神預知」？消息連馬斯克本人都轉發貼文。

香港01報導，福斯商業新聞（Fox Business）報導，一位專門撰寫馬斯克相關新聞的網民「Toby Li」在去年12月時，在推特上分享了一本1953年小說《火星計畫》（The Mars Project），作者為德國火箭科學家布勞恩（Wernher von Braun）。

Toby Li在貼文內寫道，「說起命運，你知道布勞恩1953年書籍《火星計畫》，提及有一個名為「Elon」的人會帶領人類去火星嗎？相當瘋狂。」

報導說，馬斯克當時分享了這篇貼文，還搞笑寫道「命運，命運，無法逃避，那是給我的」，但之後他也再次發文詢問「我們確定這是真的嗎？」

不過，有另一名網友留言解釋，小說內的「Elon」並非火星領袖的名字，而是政府領導人的職銜名稱。書中講述火星政府由10人領導，政府領導人的職位名稱是「Elon」，這位「Elon」經普選誕生，任期為5年。