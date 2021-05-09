達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出

達文西一幅描繪熊的素描將於7月拍賣，可望以1200萬英鎊（約1700萬美元）高價拍出。（取材自佳士得網站）

英國 衛報報導，文藝復興時期藝術家達文西（Leonardo da Vinci）一幅描繪熊的素描將於7月拍賣 ，可望以1200萬英鎊（約1700萬美元）高價拍出。

達文西的素描畫作「熊之頭」（Head of a Bear）將於7月8日由英國拍賣公司佳士得（Christie）拍賣，在拍賣之前將在紐約和香港展出，並將於6月1日至6日在倫敦 展出。佳士得估計可能以800萬英鎊到1200萬英鎊拍出。

佳士得的大師畫作主席霍爾（Ben Hall）表示，這幅素描是「仍在私人手中的文藝復興時期最重要作品之一」。

他表示，幾百年來，「熊之頭」曾由一些最傑出的收藏家收藏，目前的擁有者在2008年買下。

「熊之頭」有7公分長、7公分寬，是達文西用銀尖筆畫法（silverpoint），在一張粉米色的紙張上畫的素描。倫敦國家美術館曾在2011年和2012年的達文西特展中展出。

佳士得表示，他們拍賣的達文西作品，最高紀錄是由雕塑《馬與騎手》（Horse and Rider）在2001年創下的800萬英鎊（約1134萬美元），而「熊之頭」非常有可能打破這個紀錄。