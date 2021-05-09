我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出

編譯田思怡／綜合報導
達文西一幅描繪熊的素描將於7月拍賣，可望以1200萬英鎊（約1700萬美元）高價拍出。（取材自佳士得網站）
達文西一幅描繪熊的素描將於7月拍賣，可望以1200萬英鎊（約1700萬美元）高價拍出。（取材自佳士得網站）

英國衛報報導，文藝復興時期藝術家達文西（Leonardo da Vinci）一幅描繪熊的素描將於7月拍賣，可望以1200萬英鎊（約1700萬美元）高價拍出。

達文西的素描畫作「熊之頭」（Head of a Bear）將於7月8日由英國拍賣公司佳士得（Christie）拍賣，在拍賣之前將在紐約和香港展出，並將於6月1日至6日在倫敦展出。佳士得估計可能以800萬英鎊到1200萬英鎊拍出。

佳士得的大師畫作主席霍爾（Ben Hall）表示，這幅素描是「仍在私人手中的文藝復興時期最重要作品之一」。

他表示，幾百年來，「熊之頭」曾由一些最傑出的收藏家收藏，目前的擁有者在2008年買下。

「熊之頭」有7公分長、7公分寬，是達文西用銀尖筆畫法（silverpoint），在一張粉米色的紙張上畫的素描。倫敦國家美術館曾在2011年和2012年的達文西特展中展出。

佳士得表示，他們拍賣的達文西作品，最高紀錄是由雕塑《馬與騎手》（Horse and Rider）在2001年創下的800萬英鎊（約1134萬美元），而「熊之頭」非常有可能打破這個紀錄。

拍賣 倫敦 英國

上一則

台灣藝術家賴純純 奇花仙境登倫敦城市雕塑展

下一則

預言？1953年小說提到「火星領袖伊隆」…撞名馬斯克

延伸閱讀

一度拉鋸…倫敦市長卡恩連任 誓言化解脫歐分歧

一度拉鋸…倫敦市長卡恩連任 誓言化解脫歐分歧
日立高速列車出現裂紋 英國鐵路大範圍停運

日立高速列車出現裂紋 英國鐵路大範圍停運
俄國史上最大切割鑽石近101克拉 估價破2000萬

俄國史上最大切割鑽石近101克拉 估價破2000萬
美日韓外長5日倫敦會談 預料討論北韓非核化

美日韓外長5日倫敦會談 預料討論北韓非核化

熱門新聞

王喆擔任口譯員將近9年，精通英文、西班牙文、法文、德文及日文。取材自王喆微博

比爾蓋茲27年婚姻玩完是為她？中國美女翻譯出聲了

2021-05-05 06:01
烏克蘭21歲女模魯斯蘭娜一票人近日在土耳其果賽克港租遊艇疑似開趴，她們卻全裸、露點甚至被目擊民眾發現「在做愛」，惹怒當地穆斯林。取材自Instagram

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

2021-05-07 00:35
微軟創辦人蓋茲3日在推特宣布與妻子梅琳達離婚。（路透）

連蓋茲夫婦都撐不下去…不願將就 美「銀髮離婚」升高

2021-05-06 08:02
胎內記憶是真的？一名7歲兒子向媽媽分享「天上選媽」過程，引起許多媽媽共鳴。示意圖／ingimage

7歲兒問「真的想生我嗎？」 胎內記憶驚曝「天上選媽」

2021-05-04 08:13
隨著原物料價格上漲，金百利克拉克計劃對零售商調漲衛生紙售價。美聯社

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

2021-05-08 10:32
一名網民在推特貼文，指他在銀行擔任清潔工35年的媽媽，在退休前一天寫了張紙條給銀行經理，敦促該經理未來更尊重他人。(擷自推特)

清潔婦退休前夕 寫紙條嗆經理「別自以為高尚」

2021-05-05 18:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低