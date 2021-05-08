就是要你吃肉 內州推動「牛肉護照」 集滿印章抽大獎

內布拉斯加州為促進肉品產業，6日提出新的「牛肉護照」計畫，推動肉食。(取自官網)

內布拉斯加州 州長里基茨（Pete Ricketts）為促進肉品產業，6日提出新的「牛肉護照」（beef passport）計畫，推動肉食；就在幾周前，他才剛批評科羅拉多州州長鼓勵居民少吃肉。

共和黨籍的里基茨認定肉品產業是內布拉斯加州的經濟命脈，而且對國家糧食安全至關重要；他批評微軟創辦人、環保人士比爾蓋茲 （Bill Gates）推廣人工合成、實驗室肉品等替代品，並認為當前全球肉類生產體系難以延續。

由內布拉斯加州牛肉理事會（Nebraska Beef Council）管理的「內布拉斯加州牛肉護照」（Nebraska Beef Passport）計畫與全州約40家餐廳合作，消費者持牛肉護照到這些餐廰點用牛肉餐點便可蓋印，最後集點抽獎。

這是以執行多年的「內布拉斯加州護照」計畫為藍本，遊客前往指定的博物館 、公園和其他景點便可蓋印，最終集點抽獎。

消費者到護照計畫合作的餐廳用餐、蓋印後，可將完成集點的護照交給內布拉斯加牛肉委員會，參加抽獎，獎品包括裝滿肉品的高端保溫容器。

里基茨在林肯市中心一家牛排館表示，放棄牛肉產業對內布拉斯加州是毀滅一擊，將對小城鎮和農村社區產生巨大影響。

內布拉斯加州是全美牛肉產量最大的州之一，所種植的玉米多半作為牲畜飼料。

里基茨說，肉的營養成分豐富，是傳統與健康飲食的一部分，三盎司牛肉比三杯藜麥含有更多蛋白質；他還說，「誰會想吃三杯藜麥呢？」

內布拉斯加州牛肉協會主席庫克斯利（George Cooksley）說，農民和牧場主人都致力以可持續模式生產高品質蛋白質。