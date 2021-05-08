還是回家最好 白嘉莉淚崩致謝「可愛台灣」

白嘉莉出席感恩餐會，依舊是全場最美焦點。記者王聰賢／攝影

「最美麗的主持人」白嘉莉8日出席感恩餐會，接受方念華訪問，一起向媽媽致敬。白媽媽是白嘉莉生命中的重要推手，如今重返故鄉台灣 ，往事歷歷在目，白嘉莉講到激動處忍不住哽咽，在舞台上感性落淚。

即便已經訪問過白嘉莉多次，方念華還是有辦法將餐會現場一秒變成「看板人物」。白嘉莉的信仰習慣深受媽媽影響，從小只要遇到難題就禱告。她踏上演藝之路後，媽媽親手為她縫製表演服裝，從彩排動作到事後檢討，全都經由媽媽指點。白嘉莉完全做到「聽媽媽的話」，唯一一次沒有聽話，就是自己做主遠嫁印尼 。

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她當時紅遍大街小巷，連阿拉伯外賓都知道「台灣是白小姐的國家」，今不少粉絲還能齊唱經典節目「群星會」的主題曲「群星頌」。但白嘉莉忙到毫無私生活可言，連妹妹都不願跟她一起上街。她到印尼演出後認識了木材大王黃雙安，又感受到在國外沒人能找得到她，所以決定閃嫁，從此遠赴印尼。

當時媽媽勸她多想想，白嘉莉堅持「不能等了」，火速離開台灣。沒想到在登記前夕，她臨陣後悔，媽媽這時已經了解黃雙安的為人，建議她可以考慮看看，白嘉莉經過禱告、思考後，終於決定簽字結婚。後來在婚姻中，只要遇到挫折，白嘉莉總會打給媽媽，還曾想離家出走去投奔媽媽，但都被媽媽勸阻，也因此順利維繫了逾40年的婚姻。

在媽媽、丈夫接連離世後，白嘉莉心情沉痛無以復加，隨香港 基督教藝人之家到以色列，透過出國排遣低落心情。當時牧師建議她不妨回台灣，白嘉莉心想「怎麼可能」。如今她不僅已經回到台灣，還受到大批粉絲、好友熱情招呼，讓她情緒再起波瀾，流淚致謝：「我相信他們在天之靈一定很安慰，台灣有這麼多人愛護我，真的謝謝台灣，最可愛的地方，回家的感覺真好。」

現在她也決定用愛回報社會，陸續參與了食物銀行、慈善音樂會等公益活動，用自己的故事鼓舞更多人。同時也捐出善款給殘奧協會，盼選手們能在國際上發光發熱。