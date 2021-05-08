摔倒小心頸部受損 連超人一摔都全身癱瘓、終身坐輪椅

周姓患者頸椎嚴重受損，醫師緊急進行減壓及內固定骨融合手術，才逐漸恢復感覺和部分能力。圖／南投醫院提供

台灣 南投縣60歲周姓男子上月與朋友聚餐小酌，起身時跌倒失去意識。朋友擔心他中風 ，趕緊送至南投醫院急診，卻無顱內出血等腦中風情形，但他清醒後駭然發現胸口以下毫無知覺，手腳癱瘓，連肛門都無法自主收縮，竟是頸椎第四至六節脊髓嚴重壓迫損傷，醫師緊急手術後，患者恢復感覺神經，目前仍積極復健復原中。

南投醫院神經外科醫師蔡佳勳說，嚴重脊髓損傷最知名病例，就是「超人」男主角克里斯多夫．李維，他騎馬時摔傷導致高頸位受傷，頸部以下完全癱瘓，雖然積極治療，終身倚靠輪椅、呼吸器並苦於臀部褥瘡。

他為周姓患者緊急進行減壓及內固定骨融合手術，術後第一天感覺神經逐漸恢復，遠端肢體運動功能也開始進步，術後第二天原本肌力評估零分進步到病患能舉起雙手抬高雙腳。目前正接受中西醫整合醫療，積極復健及針灸治療，從原本生活無法自理到己能拿湯匙叉子用餐，及手機滑螢幕傳LINE訊息。

脊髓損傷患者除了身體多處功能受損之外，生活需仰賴他人，造成家庭很大衝擊與壓力，蔡佳勳醫師提醒把握神經損傷後半年至一年的黃金時期，仍有恢復自理功能的機會。

3C時代，頸椎受損不是老年人的代名詞。長期姿勢不當導致頸椎退化結構性的改變，起初由輕微症狀如間歇性的頸部痠疼痛、手麻至嚴重症狀如手臂麻痛加劇、四肢無力、下肢僵硬、肌肉痙攣及協調障礙等。這些症狀在保守性治療包含休息、藥物及復健後可得到良好改善。

但嚴重脊髓損傷的主要原因是外傷，例如車禍 、高處跌落、被重物壓傷等，脊髓瞬間遭受損傷時，受傷部位以下的所有運動及感覺功能恐皆喪失。呈現四肢癱瘓，麻痺，脊髓休克等狀況。需要考慮緊急手術，避免脊髓受到二次傷害，儘早使脫位脊椎復原，而保持脊椎的穩定度。然而即使第一時間手術治療，仍有可能無法完全復原。