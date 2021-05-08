我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約60%成人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

摔倒小心頸部受損 連超人一摔都全身癱瘓、終身坐輪椅

記者江良誠／南投報導
周姓患者頸椎嚴重受損，醫師緊急進行減壓及內固定骨融合手術，才逐漸恢復感覺和部分能力。圖／南投醫院提供
周姓患者頸椎嚴重受損，醫師緊急進行減壓及內固定骨融合手術，才逐漸恢復感覺和部分能力。圖／南投醫院提供

台灣南投縣60歲周姓男子上月與朋友聚餐小酌，起身時跌倒失去意識。朋友擔心他中風，趕緊送至南投醫院急診，卻無顱內出血等腦中風情形，但他清醒後駭然發現胸口以下毫無知覺，手腳癱瘓，連肛門都無法自主收縮，竟是頸椎第四至六節脊髓嚴重壓迫損傷，醫師緊急手術後，患者恢復感覺神經，目前仍積極復健復原中。

南投醫院神經外科醫師蔡佳勳說，嚴重脊髓損傷最知名病例，就是「超人」男主角克里斯多夫．李維，他騎馬時摔傷導致高頸位受傷，頸部以下完全癱瘓，雖然積極治療，終身倚靠輪椅、呼吸器並苦於臀部褥瘡。

他為周姓患者緊急進行減壓及內固定骨融合手術，術後第一天感覺神經逐漸恢復，遠端肢體運動功能也開始進步，術後第二天原本肌力評估零分進步到病患能舉起雙手抬高雙腳。目前正接受中西醫整合醫療，積極復健及針灸治療，從原本生活無法自理到己能拿湯匙叉子用餐，及手機滑螢幕傳LINE訊息。

脊髓損傷患者除了身體多處功能受損之外，生活需仰賴他人，造成家庭很大衝擊與壓力，蔡佳勳醫師提醒把握神經損傷後半年至一年的黃金時期，仍有恢復自理功能的機會。

3C時代，頸椎受損不是老年人的代名詞。長期姿勢不當導致頸椎退化結構性的改變，起初由輕微症狀如間歇性的頸部痠疼痛、手麻至嚴重症狀如手臂麻痛加劇、四肢無力、下肢僵硬、肌肉痙攣及協調障礙等。這些症狀在保守性治療包含休息、藥物及復健後可得到良好改善。

但嚴重脊髓損傷的主要原因是外傷，例如車禍、高處跌落、被重物壓傷等，脊髓瞬間遭受損傷時，受傷部位以下的所有運動及感覺功能恐皆喪失。呈現四肢癱瘓，麻痺，脊髓休克等狀況。需要考慮緊急手術，避免脊髓受到二次傷害，儘早使脫位脊椎復原，而保持脊椎的穩定度。然而即使第一時間手術治療，仍有可能無法完全復原。

周姓男子酒後摔倒，頸椎第四至六節脊髓嚴重損傷，胸部以下失去知覺、四肢癱瘓。圖／南...
周姓男子酒後摔倒，頸椎第四至六節脊髓嚴重損傷，胸部以下失去知覺、四肢癱瘓。圖／南投醫院提供

中風 台灣 車禍

上一則

男童衝出爆打上海迪士尼維尼熊 「熊孩子」惹事竄熱搜

下一則

小火鍋涮菠菜配豆腐吃 郝龍斌：容易引起腎、膽結石

延伸閱讀

馬爾地夫前總統遭炸彈攻擊 手術後狀況仍危急

馬爾地夫前總統遭炸彈攻擊 手術後狀況仍危急
新冠疫情復熾 亞洲景氣恐陷入癱瘓

新冠疫情復熾 亞洲景氣恐陷入癱瘓
中國五一長假首日就癱瘓 旅客怨：假期全毀在北京西站

中國五一長假首日就癱瘓 旅客怨：假期全毀在北京西站
印度疫情失控 預約接種疫苗網站也癱瘓

印度疫情失控 預約接種疫苗網站也癱瘓

熱門新聞

王喆擔任口譯員將近9年，精通英文、西班牙文、法文、德文及日文。取材自王喆微博

比爾蓋茲27年婚姻玩完是為她？中國美女翻譯出聲了

2021-05-05 06:01
烏克蘭21歲女模魯斯蘭娜一票人近日在土耳其果賽克港租遊艇疑似開趴，她們卻全裸、露點甚至被目擊民眾發現「在做愛」，惹怒當地穆斯林。取材自Instagram

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

2021-05-07 00:35
微軟創辦人蓋茲3日在推特宣布與妻子梅琳達離婚。（路透）

連蓋茲夫婦都撐不下去…不願將就 美「銀髮離婚」升高

2021-05-06 08:02
胎內記憶是真的？一名7歲兒子向媽媽分享「天上選媽」過程，引起許多媽媽共鳴。示意圖／ingimage

7歲兒問「真的想生我嗎？」 胎內記憶驚曝「天上選媽」

2021-05-04 08:13
一名網民在推特貼文，指他在銀行擔任清潔工35年的媽媽，在退休前一天寫了張紙條給銀行經理，敦促該經理未來更尊重他人。(擷自推特)

清潔婦退休前夕 寫紙條嗆經理「別自以為高尚」

2021-05-05 18:42
哥倫比亞一間天主教學校日前又發生一起尷尬的「視訊慘案」，一名老師下課後忘記將鏡頭關閉就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣愛撫胸部，整個畫面被學生錄下，成為另一起忘記關視訊的案例。（取材自推特）

又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄

2021-04-29 01:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這
萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴