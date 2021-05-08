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毅力號傳回新影像 首度聽到機智號在火星飛行聲音

編譯周辰陽／綜合報導
美國航太總署（NASA）發布毅力號火星探測車拍到機智號無人直升機4月30日進行第四次飛行影像，7日更釋出遙測儀器麥克風錄下的直升機飛行音。美聯社
美國航太總署（NASA）發布毅力號火星探測車拍到機智號無人直升機4月30日進行第四次飛行影像，7日更釋出遙測儀器麥克風錄下的直升機飛行音。美聯社

美國航太總署（NASA）7日發布毅力號（Perseverance）探測車拍攝的一隻近3分鐘新影像，不只能看到機智號（Ingenuity）無人直升機4月30日的第四次飛行過程，更可首度同時聽到旋翼畫過火星稀薄大氣的低音呼嘯聲。

影像一開始是風吹過傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）的低沉隆隆聲，隨著機智號升空進行約260公尺的往返飛行，就能聽到旋翼以近2400 RPM轉速轉動所發出的輕輕嗡嗡作響。

法新社報導，毅力號探測車裝有研究火星岩石與土壤成分的遙測儀器「SuperCam」。為進一步了解研究目標的物理特性，「SuperCam」還配備記錄聲音用的麥克風，此次就被用來錄下機智號的飛行聲音。

不過，火星大氣密度約為地球百分之一，一切都比地球上要安靜得多，毅力號又停在機智號起降點80公尺外，任務團隊本來並不敢確定，他們到底能不能聽到飛行的聲音。

SuperCam火星麥克風科學主管、法國高等航空與航太工程學院（ISAE Supaero）行星科學教授米蒙（David Mimoun）告訴記者，「這是一個很好的驚喜，我們進行過的測試與模擬都告訴我們，火星大氣強力抑制聲音傳播，麥克風幾乎收不到直升機的聲音」，並指機智號飛行的新錄音將是「理解火星大氣的金礦」。

報導指出，NASA發布影像前，先對毅力號傳回的音頻進行後製強化與調整。還指音量較低外，火星地表平均溫度為攝氏零下63度，聲音發出後行進要比地球慢，充滿二氧化碳的火星大氣則傾向吸收較高音調的聲音，只有較低音調的聲音才能長距離行進。

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