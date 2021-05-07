蓋茲夫婦找來的「律師天團」 當年就負責貝佐斯離婚案

微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達，兩人3日突然分別推文宣布結束27年婚姻。圖為兩人2017年訪問法國。(路透)

微軟聯合創始人、頂級富豪比爾蓋茲 (Bill Gates)和妻子梅琳達(Melinda)日前宣布結束婚姻關係之後，如何處理上千億美元的共同財產一時之間成為焦點；據CNBC網站6日報導，為了這場涉及利益面廣泛的「世紀分手」能順利進行，雙方已經雇了頂級的律師團隊。

根據富比世富豪排行，比爾蓋茲目前在全球富豪榜上位列第四，淨資產價值至少高達1341億美元。由於比爾蓋茲和妻子梅琳達並未簽訂任何婚前協議，雙方已經僱用律師團隊處理離婚案。

據CNBC透露，比爾蓋茲夫婦雙方的律師團隊，當年分別受理過全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos)離婚案。

梅琳達一方僱用的律師謝莉安德森(Sherri Anderson)，曾為貝佐斯效力；比爾蓋茲則僱用的律師泰德比爾貝(Ted Billbe)，當年曾為貝佐斯的前妻麥肯琪史考特(MacKenzie Scott)服務。此次在比爾蓋茲夫婦的離婚事件中，兩位律師的角色剛好對調。

梅琳達聘請的另一位律師羅伯特科恩(Robert Cohen)，也是美國 離婚領域的專家級人物，曾經手一系列名人離婚案，其中包括前總統川普(Donald Trump)與前妻的離婚案。

娛樂新聞網站「TMZ 」 6日公布更多比爾蓋茲夫婦離婚細節。報導援引消息人士的話稱，梅琳達以13.2萬元的價格在加勒比海租了一個小島，計畫讓他們的三個孩子和其他家人都來島上，但卻沒有邀比爾蓋茲同行。

「TMZ 」總結了兩個關鍵點：首先，比爾蓋茲與妻子梅琳達的離婚並非和平分手。梅琳達和多數家庭成員都對比爾蓋茲做過的各種事情感到憤怒。其次，很明顯，這場離婚已經醞釀了很長時間，他們幾個月前就決定離婚，原計劃在3月就公佈離婚消息。