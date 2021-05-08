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男童衝出爆打上海迪士尼維尼熊 「熊孩子」惹事竄熱搜

中國新聞組／北京8日電
上海迪士尼員工扮成小熊維尼，遭孩童出拳毆打肚子。（影片截圖）
上海迪士尼員工扮成小熊維尼，遭孩童出拳毆打肚子。（影片截圖）

上海迪士尼近日一則影片在微博瘋傳，一名穿著小熊維尼布偶裝的工作人員開心向遊客揮手，沒想到一名男童突然朝他肚子出拳，讓現場民眾、遊客都相當錯愕。事後工作人員嘗試與男童的父親溝通，沒想到父親不但沒有誠懇道歉，還大聲嚷嚷：「都道歉了想怎樣？」

香港01報導，影片可見，當時這位維尼熊工作人員與觀眾互動完後，男童突然從人群中衝了出來，用雙手瘋狂猛打維尼熊的肚子，附近民眾和工作人員見狀立即制止並斥責。小熊維尼突然遭受攻擊，舉手投足也顯得錯愕，默默轉身離開現場，幸好看起來應該無礙。

畫面一轉，片段來到工作人員和孩子父親交流的畫面，沒想到孩子的父親態度強硬，「道歉了還想咋」。這位家長認為，如果布偶裝有損壞，他們會賠償，但就對於工作人員糾結於孩子的問題感到不滿。

一名男童朝上海迪士尼小熊維尼布偶裝的工作人員出拳，影片在微博瘋傳。（取材自微博）
一名男童朝上海迪士尼小熊維尼布偶裝的工作人員出拳，影片在微博瘋傳。（取材自微博）

事後不少網友批評父親蠻不講理，孩子做錯了事還理直氣壯，「能不能多給這些工作人員一些尊重」、「感覺他還有理了，真是氣得不行，這種人以後拉進黑名單好嗎」、「就算孩子小不懂事，父母幹什麼吃的？」、「每個熊孩子背後就是一個沒教養的熊家長」。

不過，這起熊孩子惹是生非，竄上微博熱搜榜的關鍵字卻是叫「上海迪士尼噗噗熊被打」。多家媒體報導此事，維尼熊均被「噗噗熊」代替，取其英文名字Winnie the Pooh。

維尼熊因被網友戲稱與中國國家主席習近平長相相似，近年已經成了微博敏感詞。

微博 迪士尼 中國

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