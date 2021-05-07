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母親節星座送禮攻略 最新款紫色iPhone適合水象媽媽

記者黃筱晴／即時報導
母親節蘋果針對不同星象的媽媽，貼心推薦又美又實用的新產品。圖／蘋果提供
母親節蘋果針對不同星象的媽媽，貼心推薦又美又實用的新產品。圖／蘋果提供

企畫專題：母親節到了，媽媽的禮物準備好了嗎？

疫情籠罩下，今年母親節更要送上貼心好禮，在平常不在身邊時可以陪伴媽媽、幫助維持健康生活。母親節前夕針對不同星象的媽媽，貼心推薦又美又實用的蘋果產品，送禮送到心崁裡。

水象媽媽—雙魚座、巨蟹座、天蠍座

推薦：紫色iPhone 12搭AirPods全套送上

最新推出、散發春天氣息的紫色iPhone 12和iPhone 12 mini。圖...
最新推出、散發春天氣息的紫色iPhone 12和iPhone 12 mini。圖／蘋果提供

最新推出、充滿夢幻泡泡的紫色iPhone 12絕對是水象媽媽物的首選。心思細膩敏感的她們，除了講究實用，更重視感受。iPhone 12的雙相機系統，搭載超Retina XDR 顯示器、A14仿生晶片，擁有更好的續航力與強大效能。再附上全新紫羅蘭色MagSafe皮革護殼或紫水晶的矽膠護殼，還有完美速配的AirPods，聽最愛音樂、隨時語音或視訊聊天都不受限，有溫度的雙向互動是水象媽媽最幸福的時刻。

風象媽媽—雙子座、天秤座、水瓶座

推薦：iPad Air搭Apple Pencil揮灑創意

iPad Air擁有銀色、太空灰色、玫瑰金色、綠色及天藍色供選擇。圖／蘋果提供
iPad Air擁有銀色、太空灰色、玫瑰金色、綠色及天藍色供選擇。圖／蘋果提供

擁有繽紛顏色的iPad Air就送給重視時髦和質感的風象媽媽吧，她們求新求變、追求創意的心是不會隨年齡而改變。配備強大A14仿生晶片、Liquid Retina顯示器和Touch ID的iPad Air，加上一支Apple Pencil在手，讓還是習慣手寫的媽媽在參加各種靜態課程或是增添生活樂趣的攝影活動時，都更能順暢地發揮創意、充實生活。

土象媽媽—金牛座、處女座、摩羯座

推薦：M1版MacBook Air

全新M1版MacBook Air。圖／蘋果提供
全新M1版MacBook Air。圖／蘋果提供

講求謹慎踏實、行事保守穩重的土象媽媽，送上搭載Apple M1晶片與Retina 顯示器的MacBook Air最實在！全面提升的運算速度、電池續航力和效能，無論想尋找食譜、規劃旅遊行程、放鬆追劇，還是開發新技能，全方位的功能，最能滿足土象媽媽事事親力親為的風格，享受踏實安心感。

火象媽媽—牡羊座、獅子座、射手座

推薦：Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6（GPS），Apple Watch Se...
Apple Watch Series 6（GPS），Apple Watch Series 6（GPS+行動網路）。圖／蘋果提供

性格奔放、總是活力充沛的火象媽媽，選禮物一定要做足面子，Apple Watch Series 6色彩豐富的表帶選擇，每次換上都如新禮物一般。越來越多項目的體能訓練功能，更能讓熱愛挑戰的火象媽媽不管是登山、舞蹈、瑜伽，還是散步，隨時記錄活動狀態、持續保持青春的身心靈，而完善的健康監控功能包括心電圖和血氧濃度，也能讓說不出口的關心，持續遠端陪伴並照顧媽媽的健康。

Apple 晶片 iPhone

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