上帝的贈禮？神秘筆電送上門 西班牙小鎮居民滿腹疑竇
西班牙安達魯西亞的加的斯省奇克拉納小鎮（Chiclana, Cadiz province）近日發生一樁神秘事件，多位居民在自家門口發現裝著來路不明筆電的公事包，不僅警方感到十分困惑，也引來民眾熱議與陰謀論四起。
泰晤士報與西國道理日報（La Razón）報導，當地幾位居民才剛回到家，就發現門口放著罕見的公事包，立刻報警處理。
從警方發布照片可見，公事包裡面有筆電、墊子、滑鼠與充電器，還有一張寫上數字的紙條。據悉，警方過去幾天已回收十幾台筆電，判斷似乎不是贓物，而是保存狀況都非常好的二手貨。不過，不同公事包內的紙條寫著不同數字，筆電品牌也都不一樣。
報導指出，考慮到部分居民沒有報案，神秘筆電的真正數目可能高出很多。電腦專家則發現，這些筆電都經過格式化，並未儲存任何資訊，僅螢幕有著一段訊息。據指該訊息取自聖經一個涉及神諭的段落，但並未對外公開。
警方目前還沒查出公事包是誰放的，目的又是什麼，電視台一位觀眾笑稱，大概有人有錢多到可分，決定贊助沒電腦可用的民眾。部分居民猜筆電是上帝的贈禮，也有居民懷疑自己淪為詐騙目標，另有居民擔心公事包是強盜下手目標的記號，還有居民懷疑筆電會被用來下載可被用於犯罪的Wifi敏感資訊。
上一則
乳癌治療後10年內恐再復發？醫籲定期追蹤
下一則
FB留言