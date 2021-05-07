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上帝的贈禮？神秘筆電送上門 西班牙小鎮居民滿腹疑竇

編譯周辰陽／即時報導
西班牙安達魯西亞的加的斯省奇克拉納小鎮近日發生神秘的筆電直接送上門事件，不僅警方感到十分困惑，也引來民眾熱議與陰謀論四起。畫面翻攝：Larazon.es
西班牙安達魯西亞的加的斯省奇克拉納小鎮近日發生神秘的筆電直接送上門事件，不僅警方感到十分困惑，也引來民眾熱議與陰謀論四起。畫面翻攝：Larazon.es

西班牙安達魯西亞的加的斯省奇克拉納小鎮（Chiclana, Cadiz province）近日發生一樁神秘事件，多位居民在自家門口發現裝著來路不明筆電的公事包，不僅警方感到十分困惑，也引來民眾熱議與陰謀論四起。

泰晤士報與西國道理日報（La Razón）報導，當地幾位居民才剛回到家，就發現門口放著罕見的公事包，立刻報警處理。

從警方發布照片可見，公事包裡面有筆電、墊子、滑鼠與充電器，還有一張寫上數字的紙條。據悉，警方過去幾天已回收十幾台筆電，判斷似乎不是贓物，而是保存狀況都非常好的二手貨。不過，不同公事包內的紙條寫著不同數字，筆電品牌也都不一樣。

報導指出，考慮到部分居民沒有報案，神秘筆電的真正數目可能高出很多。電腦專家則發現，這些筆電都經過格式化，並未儲存任何資訊，僅螢幕有著一段訊息。據指該訊息取自聖經一個涉及神諭的段落，但並未對外公開。

警方目前還沒查出公事包是誰放的，目的又是什麼，電視台一位觀眾笑稱，大概有人有錢多到可分，決定贊助沒電腦可用的民眾。部分居民猜筆電是上帝的贈禮，也有居民懷疑自己淪為詐騙目標，另有居民擔心公事包是強盜下手目標的記號，還有居民懷疑筆電會被用來下載可被用於犯罪的Wifi敏感資訊。

詐騙

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