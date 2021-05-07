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日本驚見「光柱」聳立夜空 網友驚：神要降臨了？

編譯中心 / 綜合報導
日本福井縣的夜空近日出現不明光柱，引發網友的議論。取材自YouTube
日本福井縣的夜空近日出現不明光柱，引發網友的議論。取材自YouTube

大自然無其不有，夜空中除了月光、星光之外，也可能產生平常不容易看到的其他光源現象。最近在日本，就有民眾目擊到了不明光線，因而引發話題。

來源：ウェザーニュース YouTube

根據日本媒體「ウェザーニュース」報導，在5月6日日本晚間約10時左右，福井縣內的福井市、越前市的夜空中，出現好幾個不明光柱。不少民眾看到這般奇景，即時將畫面拍攝下來，同時也引起了媒體的關注。

媒體指出，其實這種光柱現象，是一種大氣光學的自然反應。推論這次光柱的產生，應該是沿岸漁船照射的光亮，透過雲中的冰晶平面進行反射所造成的。由於冰晶容易搖動的性質，因此照射出來的光，有的也呈現彎曲或圓圈狀。雖然不算太稀奇的現象，但總讓人感到好像要發生什麼事情似的。

網友們也紛紛表示「我是第一次知道有這原理，還以為是外星人入侵」、「神要降臨了，快讚頌」、「終於要來到地球了嗎」、「自從那時開始經過了5萬年，好久了啊」、「光柱（pikachu）」、「光柱是鬼滅嗎」、「自然的力量真神奇」、「跟北海道的『鑽石塵』現象幾乎同個原理」。

日本 YouTube

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