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比賽畫「想像中國」惹反感 土耳其歪樓哏圖猛發

中央社／安卡拉7日電
(取材自@seyittumturk7推特)
(取材自@seyittumturk7推特)

名為「我想像的中國」繪畫比賽引發土耳其人反感，推特用戶以比賽名稱創造主題標籤，網友歪樓紛上傳維吾爾人受迫害哏圖，有推文稱「我想像的中國，是自由的東突厥斯坦」。

女孩面向東突厥斯坦獨立運動象徵的藍底星月旗、向上騰躍，高舉的右手彷彿為著堅定目標在力爭、在召喚。

曾是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）長期盟友、當過外長和總理的達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）上傳了這張用文字標示「我想像的中國」的他人畫作。推文稱：「我們想像的就是東突厥斯坦。親愛的孩子們，把在我們祖地上拯救兄弟姐妹的夢畫出來，送去參賽。大聲說出，讓那些不想看到的人聽見。」

(取材自@SelimTemurci推特)
(取材自@SelimTemurci推特)

土耳其教育部、中國駐土耳其大使館以土耳其中學生為對象，主辦「我想像的中國」繪畫比賽，今年主題為「中土建交50周年 2021」。結果網友將教育部公函貼上網路後，「#我想像的中國」（#hayalimdekicin）成為熱門主題標籤，推特用戶紛紛歪樓，上傳為數眾多不滿維吾爾人受到迫害的哏圖。

這些繪畫創作內容包括新疆集中營鐵幕下坐在地上成群藍衫男子、身穿繪有五星旗紅袍的成人用手摀住紮著辮子的維吾爾女孩口鼻、染血藍底星月旗血漬中繪有五星、家中大人全被關進集中營的男孩開齋節獨坐家中哭泣等。

也有網友上傳維吾爾人作證影片，內容控訴他們在新疆的家人遭到迫害。

女孩面向東突厥斯坦獨立運動象徵的藍底星月旗、向上騰躍，高舉的右手彷彿為著堅定目標...
女孩面向東突厥斯坦獨立運動象徵的藍底星月旗、向上騰躍，高舉的右手彷彿為著堅定目標在力爭、在召喚。(取材自達夫托葛魯推特)

推特用戶@ElMuhyiddin寫道：「我想像的中國，因為對我們東突厥斯坦兄弟進行難以置信迫害而受到懲罰，飽嚐伊斯蘭正義。」

@kazimbirtane說：「如果你想聽土耳其年輕人想像的中國，讓我們來提醒你：結束種族滅絕、恢復民族與宗教自由、立刻清空關押數百萬人的集中營、東突厥斯坦國獨立。」

中國 維吾爾 教育部

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