荷蘭訓練蜜蜂檢測新冠病毒 幾秒鐘內有答案

荷蘭研究人員正在訓練擁有超強嗅覺的蜜蜂來檢測新冠病毒，結果已證實可行。圖為蜜蜂示意圖。路透

荷蘭研究人員正在訓練擁有超強嗅覺的蜜蜂來檢測 新冠病毒，結果已証實可行，可以在幾秒鐘內成功識別出新冠病毒的氣味。

在研究過程中，荷蘭瓦赫寧恩大學（Wageningen University）生物獸醫研究實驗室的科學家訓練了150隻蜜蜂，這些蜜蜂每次接觸到受感染樣本的氣味時，都會得到糖水作為獎勵，接觸到未感染樣本時，就不會得到任何獎勵。

參與研究的病毒學教授Wim van der Poel說，蜜蜂已經習慣了這個模式，只要接觸到受感染樣本時，牠們就能自發性地伸出舌頭以得到獎勵。

與其他疾病一樣，新冠病毒會誘發人體內的變化，從而釋放出一種氣味。先前研究證明，蜜蜂的觸角上有170個氣味感受器，可以很容易地訓練牠們在短時間內辨識出一種特殊氣味。

一般來說，新冠病毒檢測可能需要耗時數小時或數天才能得知結果，但是蜜蜂的反應很即時，且這個方法很便宜，可能對缺乏檢測試劑的國家來說很有幫助。

但在比利時根特大學（Ghent University）研究蜜蜂、昆蟲和動物免疫學的教授Dirk de Graaf表示，他不認為這項技術會取代更傳統的檢測方式，自己寧願使用典型的診斷工具來測試。

他表示，昆蟲嗅探技術已在1990年代時由美國國防部 進行有效測試，以檢測爆炸物和毒素等。出於安全因素，飛蛾、蜜蜂和黃蜂曾被用於偵測爆炸物和醫療診斷。

他說，對於瓦赫寧恩大學的研究知之甚少，以至於無法確定其實用性，但如果真的缺乏PCR核酸檢測，仍對蜜蜂檢測的想法持開放態度。