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26歲女腕關節軟骨撕裂傷 手腕轉門把、滑手機都會痛

記者黃寅／台中報導
一名26歲女姓上班族，去年底起床時右手感到麻、痛，不僅上班時無法搬動重物，甚至「連滑手機都會痛」，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷。圖／亞洲大學附屬醫院提供
一名26歲女姓上班族，去年底起床時右手感到麻、痛，不僅上班時無法搬動重物，甚至「連滑手機都會痛」，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名26歲女姓上班族，去年底起床時右手感到麻、痛，不僅上班時無法搬動重物，甚至「連滑手機都會痛」，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷，醫師一度建議手術治療，但排斥開刀的她透過PRP增生治療後，手腕疼痛明顯好轉。

她說，除了當天感到右手腕麻麻的，隔天更無法轉動門把，起初以為是手腕扭傷，於是先去中醫傷科治療不見效，後來又去復健科檢查，透過超音波發現疑似三角纖維軟骨損傷，便轉診至骨科諮詢，骨科醫師建議開刀治療，但她不願意，又再到亞洲大學附屬醫院尋求第二意見。

台灣亞大醫院骨科部醫師賴禹呈說，腕關節三角纖維軟骨撕裂傷是常見的手腕傷害之一，通常患者擰毛巾、轉門把時，手腕外側都會使不上力且疼痛不已，許多人誤以為只要讓手腕休息，就能讓撕裂傷自行修復，但因三角纖維軟骨本身血液循環不佳，基本上不會自行癒合，若輕忽不管，恐留下永久後遺症。

他說，通常在門診會先檢查患者是否有明顯外傷，並透過Ｘ光理學檢查、高階的軟組織超音波進一步確認，若患部傷害嚴重，還會使用核磁共振診斷，以釐清手腕傷況；通常撕裂傷在淺層，會建議復健治療即可，若復健4~6週卻疼痛依舊、握力無法恢復，就可考慮採用PRP增生治療。

賴禹呈指出，PRP增生治療是透過注射刺激三角纖維軟骨撕裂處，並修復周遭受損的韌帶，加速組織恢復，但若撕裂傷在深層，或撕裂程度嚴重，則須考慮於3個月的黃金治療期，採用內視鏡腕關節鏡手術治療。

傳統觀念認為手腕扭傷或拉傷，西醫多半選擇開止痛藥或開刀治療，不過賴禹呈強調，隨著醫學科學進步，治療方式相當多元，會根據每位患者的需求，給予合適的治療方式，他也提醒，若手腕只要凹折、轉動就痠痛無力，且持續疼痛一個月以上，務必至骨科詳細檢查，以免拖延留下後遺症。

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