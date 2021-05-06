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親密時男友每個動作都要徵詢同意 她怨煞風景上網求問

編譯中心 / 綜合報導
國外一名男子性行為時每個動作都會徵求女友許可，讓女友不勝其擾。（示意圖／取材自ingimage）
國外一名男子性行為時每個動作都會徵求女友許可，讓女友不勝其擾。（示意圖／取材自ingimage）

一名19歲女子日前在社群平台提到，19歲男朋友在性愛過程每一步驟都會徵詢她的同意好比：「我可以撫摸妳這裡嗎？」、「我要把手放在這裡好嗎？」且事後還會向女子道歉。女子起先覺得男友只是個好人，已多次告知男友不必做這些事，但對方仍然這麼做，讓女子不勝其擾且覺得很「煞風景」，不知是否該跟男友提分手。

一名快40歲的網友superunsubtle表示自己始終對性能力充滿自信，但若遇到性伴侶沒有熱情回應，或變得安靜時，「會跟女子男友做一樣的事。因為很難判斷性伴侶當下享受或不喜歡某個姿勢。」認為男友或許誤讀提示。建議再找男友好好談一談。

網友TedKasane提到男人常讀不懂女人的心思，女人則擔心太過坦白會傷害對方，認為如果愛男友，「就要一起努力尋找解套，也許男友會這麼做是因為過去有不好的經歷。」

網友dothepingu指出：「應該直接告訴男友妳的感受以及讓妳感到舒適的方式。可以在過程中主動說些鼓勵的話好比『請碰我那裡、我喜歡、請繼續這麼做』。要男友傾聽信號，並以讓你們都感到舒適的方式交流，而不僅僅是他問妳答。可以跟男友談談性愛過程中想要什麼，並詢問他過去的經歷。男友會在事後道歉聽起來像是他曾有某種恐懼或創傷，或許須要找諮商師協助。」

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