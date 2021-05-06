SpaceX星艦五度試飛「完整降落」火星殖民重要里程碑

美國太空公司「SpaceX」持續拓展火星登陸計畫，殖民艦「星艦」原型艦「SN15」6日進行第5度試飛，結果並未讓前4次努力白費，順利著陸且沒有爆炸，是星艦高空測試以來「首度完整降落」。（影片截圖）

美國太空 公司「SpaceX 」持續拓展火星登陸計畫，殖民艦「星艦」（Starship）原型艦「SN15」6日進行第5度試飛，結果並未讓前4次努力白費，順利著陸且沒有爆炸，是星艦高空測試以來「首度完整降落」。

來源：SpaceX

據報導，「SN15」第5次試飛過程中，大約飛行了4分鐘達到指定高度後，隨即關閉3具猛禽引擎、讓機身呈水平下降，接著在接近地面時再度啟動其中2具引擎，讓機身導為垂直準備著陸，最後更順利降落在平台上，此時尾部仍有餘火，有鑑於第三次測試時也是在降落後爆炸，似乎還不能斷定結果。

不過與先前不同的是，此次降落後機身保持穩定、垂直狀態，稍待片刻確認沒有意外後，SpaceX人員也宣告降落成功，畫下重要里程碑。

由於先前測試的「SN8」、「SN9」、「SN10」和「SN11」都飛達目標高度10公里後引擎熄火下墜，墜落到一定高度後引擎再次點火，把水平的機身導為垂直，結果前兩次都在機身尚未完全平衡的情況下墜地爆炸，第三次在順利降落數分鐘後卻突然發生爆炸，而第四次則在降落途中爆炸。