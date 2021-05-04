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7歲兒問「真的想生我嗎？」 胎內記憶驚曝「天上選媽」

聯合新聞網 / 綜合報導
胎內記憶是真的？一名7歲兒子向媽媽分享「天上選媽」過程，引起許多媽媽共鳴。示意圖／ingimage
胎內記憶是真的？一名7歲兒子向媽媽分享「天上選媽」過程，引起許多媽媽共鳴。示意圖／ingimage

小寶寶還未出世、還待在媽媽肚子裡就有記憶嗎？一名媽媽在「爆廢公社」發文分享這段趣事，她表示自己是無神論者，但7歲兒子突然在某夜連2次問她，「妳是因為想生小孩，才生我的嗎？」雖然被兒子突如其來的疑問給嚇到了，但她仍堅定地回應「媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的」。

沒想到，兒子接下來的回話讓她當場傻眼，「媽媽我跟妳說哦，當初我在天上選了好久才選到妳」，兒子的回應引起她的好奇，忍不住追問「你在天上是什麼樣子？」兒子說，「就很多跟我一樣在選爸爸、媽媽的小孩，還有一個『天神』」，兒子還透露天神會給他們看這個人怎樣，還有這個人講話的口氣、做過什麼事，「看完覺得媽媽很好，就選到妳了」。

至於兒子是怎麼到天上的？原PO轉述他的答案，「我都忘了，我只記得天神要我們選媽媽」；不僅如此，兒子邊想邊掉淚，還不忘對她告白「媽媽妳是很棒的人，所以我才選妳」，她被兒子深深告白後忍不住驚呼「超詭異又感人的，他現在睡著了，但我還是滿頭問號」。

這段奇異故事引起許多媽媽們討論，大家也都分享自家寶貝透露過類似的童言童語，「我女兒小時候說的...說有一個老公公叫她下來我肚子裡面」、「我女兒也說過這種話，說她在天上就選定我當她的媽媽，她常常跟我說『媽媽、我真的好愛妳！』」、「女兒在2歲的時候說他在天上跟弟弟約好了一起下來，還模仿弟弟在肚子裡面（玩水）的樣子」。

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