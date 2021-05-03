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眼睛紅癢小心罹癌 醫：隱型眼鏡族要特別注意

記者王昭月／ 高雄報導
眼科醫師洪啟庭提醒隱型眼鏡族，戴隱型眼鏡一定要注意清潔，避誘發「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」。記者王昭月／攝影
眼科醫師洪啟庭提醒隱型眼鏡族，戴隱型眼鏡一定要注意清潔，避誘發「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」。記者王昭月／攝影

眼睛紅癢別輕忽，台灣高雄45歲女性新住民起初以為是結膜炎，點眼藥水沒好轉，後來竟確診是甲狀腺眼睛病變，檢出罹患甲狀腺癌，最後更轉移為肺癌，於今年初過世，眼科醫師洪啟庭特別提醒，配戴隱形眼鏡因清潔不當，也容易誘發「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」，但很多人不知這類疾病會合併類風濕性關節炎，與葛瑞夫茲氏病等全身的疾病，甚至可能演變成甲狀腺癌後轉移成肺癌而死亡。

收治這名新住民的輔英科技大學附設醫院眼科副教授洪啟庭說，這名新住民嫁來台灣20年，雙眼常激癢、結膜充血、眼球乾澀，在裂隙燈下檢查發現，雙眼結膜布滿紅血絲，眼瞼板結膜也充血，淚液試驗中則發現也患乾眼症，此外脖子也異常腫脹。

洪啟庭懷疑婦人與甲狀腺疾病有關聯，進一步抽血檢查甲狀腺功能指數（T3、T4、TSH），發現確有甲狀腺機能亢進，確診是少見的「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」，後來病患治療4至6周，眼疾獲得控制，但他因轉往屏東輔英醫院任職而失聯， 至最近才知道婦人因沒定期服藥複查，導至變演成甲狀腺癌，轉移肺癌病故。而最近他新收一名李小姐，症狀也雷同。

據文獻報告，上方邊緣角結膜炎合併的甲狀腺病變都是輕微的，但這名新住民最後竟演變為肺癌末期而過世，十分遺憾。洪啟庭說，SLK致病原因不明，隱形眼鏡族群因長時配戴或清潔不當容易誘發，患者年齡層20歲到60歲都有，女性為男性的5倍。因此建議，民眾一旦眼睛發紅，務必找專業專業眼科協助。

眼科醫師提醒，眼睛不適不要亂點眼藥水，應找專業醫師檢查。記者王昭月／攝影
眼科醫師提醒，眼睛不適不要亂點眼藥水，應找專業醫師檢查。記者王昭月／攝影
眼科醫師洪啟庭提醒隱型眼鏡族，戴隱型眼鏡一定要注意清潔。記者王昭月／攝影
眼科醫師洪啟庭提醒隱型眼鏡族，戴隱型眼鏡一定要注意清潔。記者王昭月／攝影
眼科醫師洪啟庭（右）提醒，眼睛紅癢不能輕忽。記者王昭月／攝影
眼科醫師洪啟庭（右）提醒，眼睛紅癢不能輕忽。記者王昭月／攝影
眼科醫師洪啟庭（後）收治紅眼睛病患，發現患者脖子也有異樣，警覺與甲狀腺疾病有無關...
眼科醫師洪啟庭（後）收治紅眼睛病患，發現患者脖子也有異樣，警覺與甲狀腺疾病有無關聯。記者王昭月／攝影

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