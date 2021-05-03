YouTube演算法推薦日本早期綜藝節目 女星被拍臀又露點

網友看了早期的日本綜藝節目，驚訝尺度之大。示意圖／ingimage

日本 喜劇天王志村健逝世已過了一年多，去年3月29日他因為感染新冠肺炎告別70歲人生舞台，近日又有網友緬懷他過去的作品「志村大爆笑」，將影片翻出來重看，並討論起日本早期搞笑綜藝節目的尺度，其開放的風氣讓人大開眼界。

網友在ptt上發文表示，日本已故搞笑天王志村健的節目尺度也太大了吧，一直跟女生身體接觸，包括摸臀、掀衣摸胸、還有露點，他好奇問大家，「為何以前日本的節目尺度這麼大？」

更令人訝異的是，志村健還摸了其他女星的大腿，或是將人直接整個抱進懷裡，甚至鑽到對方的被窩裡，而掀衣摸胸的橋段，他還拍打女星的胸部好幾下，影片中則傳來陣陣開懷的觀眾笑聲。

有不少網友留言感嘆表示，在以前那個年代，女星想要有演出曝光機會只有這樣做，「當年連篠原涼子都要被摸才有曝光度」、「那時連松嶋菜菜子都要用爬的學豬叫耶」、「以前都要靠犧牲色相打知名度」，不過也有人看到影片反而覺得很懷念並說「以前周日中午必看」、「志村健舉手投足都好笑。」

其他人則指出，其實台灣 豬哥亮的風格，也有人說就是借鏡志村健，甚至連台灣以前的電影台晚上十點過後也都有播很多三級片，「小時後半夜的第四台超精彩」，然而也有人認為，這些綜藝節目會人覺得好笑，都是建立在性別歧視及種族歧視 上，現代社會風氣不同了，播出來可能會被罵翻。

但無論如何，志村健的搞笑影片，還是陪伴了許多人度過了成長的青春歲月，他逝世後，其經紀公司將「志村大爆笑」剪輯成了幾支精華影片放在YouTube網路平台上供粉絲懷念，而其廣告收入也會全數捐給日本紅十字會做公益。