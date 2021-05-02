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前奧運冠軍從男變女 竟反「跨性別者參加女子賽事」

編譯林梅婕╱綜合2日電
前奧運十項全能冠軍、跨性別者凱特琳‧詹納1日表示反對跨性別女性參加女性運動項目比賽，引發熱議。(美聯社)
前奧運十項全能冠軍、跨性別者凱特琳‧詹納1日表示反對跨性別女性參加女性運動項目比賽，引發熱議。(美聯社)

日前宣布競選加州州長的好萊塢真人秀主持人、前奧運十項全能冠軍、跨性別者凱特琳‧詹納(Caitlyn Jenner)1日表示，她反對跨性別女性參加女性運動項目比賽，言論一出再度引起同性戀、跨性別者及雙性戀者(LGBTQ)多元性別團體的反彈。

詹納曾在1976年獲得十項全能奧運的冠軍，2015年成功跨性別成為女性，為LGBTQ族群的知名代表人物；但詹納過去一直是共和黨的支持者，此次更公然反對跨性別女性參加女性運動項目，還稱此議題是一項「公平性的問題」。

根據娛樂媒體TMZ報導，詹納受訪時表示：「我反對生理男性跨性之後角逐校內的女性運動項目，因為這是不公平的，我們必須保障學校女孩們的權益。」

儘管這是詹納宣布競選加州州長後，首度針對有關跨性別者的爭議性議題發言，她過去的表現也從未受到LGBTQ族群青睞；她曾在2016年總統選舉期間表示支持川普，即使她在2018年坦言後悔支持川普，但民眾對她仍抱有許多質疑，「我們還能信任她嗎？」

今年全國已有五州立法通過、或以行政命令的方式禁止跨性別的青年女性接受醫療變性手術行為、或參加女子運動項目，讓LGBTQ族群齊聲抗議，引發激烈論戰；許多跨性別者的維權人士更大力批評，稱詹納此言已無法讓人相信，她是LGBTQ的一份子。

今年72歲的詹納原名為布魯斯‧詹納(Bruce Jenner)，這也是他在1976年蒙特婁奧運十項全能競賽中，奪下金牌使用的名字，但變性後她就放棄原名並改名為凱特琳；詹納也是家喻戶曉的真人秀女星金卡戴珊(Kim Kardashian)的繼父，曾參與真人秀「與卡戴珊一家同行」(Keeping Up with Kardashians)的演出。

前奧運十項全能冠軍、跨性別者凱特琳‧詹納1日表示反對跨性別女性參加女性運動項目比...
前奧運十項全能冠軍、跨性別者凱特琳‧詹納1日表示反對跨性別女性參加女性運動項目比賽，引發熱議。(美聯社)

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