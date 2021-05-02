去年罹舌癌嚇到戒菸酒檳榔 他今年再患頰黏膜癌

醫師徐俊傑說明，50歲張姓男子有菸酒檳榔習慣10多年，去年罹舌癌後徹底戒除惡習，不料近日確診為頰黏膜癌（紅圈處）。圖／亞大醫院提供

台灣 50歲張姓男子抽菸、喝酒、嚼檳榔樣樣來十多年，去年罹舌癌，歷經手術、電療後，嚇到了，徹底戒除惡習，近日他左側臉頰痛到嘴巴張不開，就醫確診為頰黏膜癌，立即接受治療。醫師徐俊傑呼籲，菸、酒、檳榔等致癌 物的刺激會造成全口腔黏膜造成永久傷害，「連碰都不要碰！」

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師徐俊傑建議，民眾若長期接觸酒精、菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨卡卡不適、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，請立即就醫，以免錯失治癒的黃金時機。

張姓病患表示，他去年因右側舌頭潰瘍，確診為舌癌，治療後，他嚇得再也不敢抽菸、喝酒、嚼檳榔，徹底戒掉惡習，「幾乎換了一個人」，但長期菸、酒、檳榔也引起的口腔黏膜下纖維化，長期嘴巴打不開，不料近期左側臉頰內白斑、口腔潰瘍遲遲未癒合且疼痛，確診為頰黏膜癌。

徐俊傑指出，口腔對於抽菸、喝酒及嚼檳榔等致癌物特別敏感，三者都有接觸者比無菸酒檳榔的人，可增加120倍罹癌機會；另外，牙周病、假牙對口腔黏膜造成慢性刺激，恐致口腔癌。

徐俊傑說明，據國際口腔癌的報告，口腔癌(不分期別)五年總生存率高達64%，早期口腔癌有極高機會可完全治癒，徐俊傑提醒，「早期發現早期治療」及「遠離致癌因子」是杜絕口腔癌的不二法門。

徐俊傑建議，國民健康署也針對30歲以上有菸酒檳榔習慣，以及18歲以上原住民有嚼檳榔者，提供每兩年一次免費的口腔黏膜檢查，若有相關需求的民眾，可至耳鼻喉科或牙科篩檢 。