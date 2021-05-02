我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

日月潭上空超夢幻「七彩雲」 絕景 10分鐘就消失

記者賴香珊／南投報導
民眾拍下日月潭大竹湖地區上空出現「七彩雲」的絕美瞬間。（圖：讀者提供）
民眾拍下日月潭大竹湖地區上空出現「七彩雲」的絕美瞬間。（圖：讀者提供）

台灣旱象未解，南投縣日月潭水情持續低迷，潭底裸露乾涸龜裂，吸引不少民眾前往拍攝記錄，這幾十年難得一見的大旱；近期更有民眾捕捉到大竹湖地區上空出現「七彩雲」奇景，讓遊客直呼「超夢幻」，拿起手機搶拍這罕見的絕美瞬間。

日月潭以「湖光山色」聞名國內外，但近期遭逢國內50多年未見的大旱，原本水波粼粼的潭區，因水庫進水量不足，水情持續低迷，潭底汙泥裸露，部分區域因長期曝曬龜裂，部分則長出成片青草，被戲稱為「日月潭大草原」成打卡熱點。

民眾拍下日月潭大竹湖地區上空出現「七彩雲」的絕美瞬間。（圖：讀者提供）
民眾拍下日月潭大竹湖地區上空出現「七彩雲」的絕美瞬間。（圖：讀者提供）

而昨天有民眾走訪日月潭大竹湖地區，除拍攝記錄潭區乾涸景致，更意外拍到「七彩雲」絕景，劉姓民眾說，與友人本來只是去看乾掉的日月潭，突然有人一陣驚呼，往他手指去的方向看，竟看見天邊有一朵「七色雲彩」，看起來超級夢幻。

劉表示，那道七色雲彩跟彩虹不一樣，不是細細長長的一條，而是很寬的一大段，所以看到當下，跟友人超興奮，只不過這朵大大的「七彩雲」在天空出現不到10分鐘就消失了，還好他們發現時就有用手機拍下這難得又美麗的瞬間。

日月潭氣象站說，民眾所見「七彩雲」是種罕見的天氣現象，泛稱「彩雲」也就是「環地平弧」，是因為高空中的卷雲含有冰晶，經陽光折射、反射才會出現彩虹般的雲，大多會在高山區偶遇，能在日月潭上空被發現更是罕見，推測可能跟近期天氣較乾，天空又沒被被積雲擋住才會發生。

日月潭 手機 台灣

上一則

江西出土10枚恐龍蛋化石 外觀激似牛肉 網友喊「餓了」

下一則

他樓梯間「掏鳥」7秒 鄰居撞見報案 竟辯壓力大想發洩

延伸閱讀

已婚所長騷擾女警約出門、傳清涼照？分局：已告誡

已婚所長騷擾女警約出門、傳清涼照？分局：已告誡
人工增雨效果有限 中南部水庫仍很渴

人工增雨效果有限 中南部水庫仍很渴
旱象未解 日月潭變青青草原 曾文水庫黃沙滾滾

旱象未解 日月潭變青青草原 曾文水庫黃沙滾滾
圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

熱門新聞

義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

2021-04-27 08:49
哥倫比亞一間天主教學校日前又發生一起尷尬的「視訊慘案」，一名老師下課後忘記將鏡頭關閉就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣愛撫胸部，整個畫面被學生錄下，成為另一起忘記關視訊的案例。（取材自推特）

又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄

2021-04-29 01:05
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

2021-04-25 00:45
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

2021-04-26 02:21
亞歷山大不滿女子技術太差，要求退費，事後更將女子推下樓。取材自YouTube

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

2021-04-24 03:35
這條鱘魚體長近七呎、重達240磅。(取材自Alpena Fish and Wildlife Conservation Office臉書)

底特律河捕獲「百歲鱘魚」2米長 109公斤

2021-04-30 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易