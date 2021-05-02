江西出土10枚恐龍蛋化石 外觀激似牛肉 網友喊「餓了」

江西贛州于都縣寬田鄉楊公村一處工地上，近日被挖出6600萬年前的恐龍蛋化石。（新華社）

中國 江西贛州于都縣寬田鄉楊公村一處工地上，近日被挖掘機挖出10枚橢圓形「石疙瘩」，專家鑑定這些碗口大小的「石疙瘩」為6600萬年前的恐龍 蛋化石，引發網友關注，更有網友笑指「太像牛肉了」。目前，這批恐龍蛋化石已被收入於都縣博物館 館藏。

江南都市報報導，于都縣「瑞興於」快速路楊公服務區施工隊在施工時，挖出10枚碗口大小橢圓形的「石疙瘩」，外表還有獨特的紋路，初步辨認「石疙瘩」為恐龍蛋化石。

「我在施工操作機器時，意外挖到了一窩蛋狀的石頭，懷疑這就是恐龍蛋。」最先發現這窩恐龍蛋化石的，是在工地開挖掘機的肖師傅，考慮到如果這些石頭真是恐龍蛋化石應該保護起來，肖師傅就立即聯繫了當地村委會，由村委會與縣博物館取得聯繫。

報導指出，據于都縣博物館相關負責人介紹，在此之前，于都縣多次發現過恐龍蛋化石，經專家初步鑒定，這10枚恐龍蛋化石為白堊紀時期的，距今1.45億年至6600萬年。

「以前這裡是大湖邊，適合恐龍生蛋和化石的形成。」據省考古研究院專家介紹，之所以于都縣多次發現恐龍蛋化石，是因為遠古時期的于都河漫沼澤遍佈、氣候宜人，曾是恐龍集中產卵繁衍地。