英夏綠蒂公主6歲生日萌照 媽媽掌鏡 變身小淑女

英國 夏綠蒂公主(Princess Charlotte)今天過6歲生日,王室發布媽媽凱特 親手為女兒拍攝的照片。照片中夏綠蒂公主長髮披肩,微笑看著鏡頭,儼然已經是個小淑女。

劍橋公爵與公爵夫人4月29日才剛慶祝結婚10周年,發布2張兩人恩愛照片,以及一段家庭短片。夏綠蒂公主在片中和哥哥喬治王子、弟弟路易王子開心玩耍,在沙灘上散步、在草地上奔跑、在樹叢中玩躲貓貓、玩蹺蹺板、生火烤棉花糖,和一般家庭無異。

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



