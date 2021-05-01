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日製迷你消防車成文化大使 「遊學」舊金山化身另類網紅

中央社／舊金山30日專電
擬人化的基利有自己的社群帳號，像個事事新鮮的交換學生，以文化交流帶來歡樂。取材自Instagram
擬人化的基利有自己的社群帳號，像個事事新鮮的交換學生，以文化交流帶來歡樂。取材自Instagram

一輛車齡30、名為基利（Kiri）的迷你紅色消防車，去年從日本搭船到美國展開生命的新頁。擬人化的基利有自己的社群帳號，像個事事新鮮的交換學生，以文化交流帶來歡樂。

消防車「基利」由日本大發汽車公司（Daihatsu）在1990年出廠，大小約只有美國一般消防車的1/6，比馬自達（Mazda）Miata跑車還短兩英尺（61公分）。儘管這輛消防車服役了30年，仍可發揮滅火功能。

基利的「爸爸」是53歲從事設計的舊金山人萊平（Todd Lappin），他把這輛消防車當成「交換學生」或「外國觀光客」，以第一人稱的口吻經營社群媒體帳號，分享基利在舊金山灣區各處探險的心得與照片。

萊平接受「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）訪問表示，他3年前第一次從日本進口一輛日產（Nissan）Skyline到美國，學會了怎麼開方向盤在右邊的車，並了解進口貨物的相關事宜。

Skyline是日產汽車的經典車款，自1957年上市已超過一甲子的歷史，曾陸續改版13代。

美國法律規定人們可進口任何超過25年歷史的物品，萊平動念進口和美國完全不同、非常「日式」的東西，他在網路上以低價競標到這輛迷你消防車。

這類型的日式消防車沒有水箱，但可以用軟管吸取溪流或水箱的水滅火。基利從日本用船運到加州長堤港（Long Beach），再運到舊金山，萊平合法登記、辦理車籍後，才把消防的相關設備組裝回去。

基利來自日本長野縣的山間小鎮「霧峰」（Kirigamine），附近有冬季滑雪的度假村，基利原是當地義勇消防組織的消防車。30年來基利出勤次數可能不多，剛到美國時里程數才4000英里（約6437公里）。

萊平的家人以這輛迷你消防車的故鄉把它命名為「基利」（日語的霧），連結了日本霧峰和舊金山兩地，猶如「姐妹市」。萊平開著基利出門時，成了舊金山新的活動地標，男女老少搶著合照，追蹤笑看這輛寫著日文字的車行足跡。

駕駛基利被形容為「很像在開吉普車」，順風時最高時速可到每小時60英里（約97公里）。這輛消防車的廣播功能令人矚目，萊平的日本朋友用英語和日語幫他錄製了幾段「災難廣播」，其中一段是「已確認該區有日本怪獸哥吉拉（Godzilla）出沒，保持鎮定、請勿打擾」。

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