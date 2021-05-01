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看LINE就知端倪 男友偷腥「四大警訊」不可不防

聯合新聞網 / 綜合報導
交往最怕另一半偷吃。其實從LINE的回應，就能推斷男友是否變心。圖片來源／ingimage
交往最怕另一半偷吃。其實從LINE的回應，就能推斷男友是否變心。圖片來源／ingimage

男女交往的時候，最怕另一半偷偷在背後偷吃。日本網站「beauty news tokyo」日前就分析，從LINE上的回應觀察，有四種跡象顯示男友可能已經偷偷劈腿，必須多加注意。

跡象一：回話很快

當然，有時回話很快，有可能只是個人性格，或只是他不想讓你等太久。不過突然變得回話很快的人，也可能是一種遮掩，避免讓自己偷吃的秘密曝光，所以才會變得積極，想騙取女方的安心。

跡象二：使用付費的可愛貼圖

本來沒有使用貼圖習慣的男友，突然開始用了可愛風格，而且需要花錢才有的貼圖，這很可能就是他已經劈腿了，而為了那位女性所演變出來的習慣。如果有這狀況，就先打探一下對方，瞭解突然開始使用貼圖的原因看看。

跡象三：不再叫名字了

本來傳話都會加個「ＯＯ」喊你的男友，最近卻好一陣子都沒這麼做，絕對是需要注意的問題之一。因為不喊名字的可能原因之一，就是怕把你跟劈腿對象搞混，一不小心喊錯名字而漏餡。甚至在傳話當下，可能就是在跟你與偷吃對象同時聊LINE中，務必要多加確認。

跡象四：更改了使用者名稱

本來都貼著本名的男友帳號，有一天突然改成了沒見過的綽號，是一個非常重要的警訊。那個新綽號，很可能就是男友跑去在交友app中使用的名稱，為了和在上頭認識的人有進一步接觸而做的更改。另外，突然更換大頭貼，也是另一個需要注意的訊號。

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