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熱情5月來臨 四大星座「桃花運」大爆棚

記者劉小川／綜合報導
5月有4個星座，終於等到桃花開。（取材自Pelexs）
5月有4個星座，終於等到桃花開。（取材自Pelexs）

進入5月，今年也接近過了一半，前幾個月單身的朋友，總覺得沒找到對眼的人嗎？到了5月，迎接熱情的時刻到了，人生際遇中能夠遇見多少的心靈相通、無私相伴的愛情？單身的人總在尋覓著每一個可能的希望能出現，有時，人對了，時間不對，或是時間對了，但人不對，總無法兩全。

5月，以下4個星座根本無須費力去尋找，桃花運自然降臨在身邊。

巨蟹座／愛情收割（桃花指數3顆星）

低調敏感的巨蟹座，在情感之間容易缺乏安全感。在愛情的表達上，也不擅於表達，導致容易錯失良機。但體貼又細膩的巨蟹座，5月份，只要善加發揮自己的貼心優勢，對方就容易被感動，把握好良機，必定會有愛情等著你來收割。　　

雙子座／垂手可得（桃花指數4顆星）

說到對事物的好奇心，必會想到雙子座的鬼靈精怪、難以捉模。5月的雙子座，桃花、人緣都有令人眼睛為之一亮的驚喜，能輕易的尋找到心裡渴望的那個對象。所以單身的雙子座，準備好要迎接愛情的招手了嗎？這個月是最好脫單的時刻，千萬別錯過。　　

雙魚座／紅鸞星動（桃花指數5顆星）

雙魚座喜歡有許多的浪漫愛情幻想情節，那溫柔婉約的神態，就是要在遇見愛情時，隨時都是做好準備迎接的。雙魚座渴望真愛降臨的夢想，有機會在5月要出現了，切記拋去優柔寡斷的選擇障礙，讓自己奮力一搏，讓好姻緣成就夢想吧！

金牛座／單身鎖鏈找到鑰匙（桃花指數7顆星）

5月份的金牛座，進入本命月，平日裡沈穩內斂的金牛座，將會受到月老的眷顧，身邊不乏出現優秀的對象，向他交出脫單鎖鏈的鑰匙，讓5月的金牛座斷開單身魂結鎖鏈吧！結束單身狗的日子要來臨了，即便要論及婚嫁也別擔心，享受你未來美滿的愛情生活吧！

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