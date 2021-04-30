梅根成天躺床上休息 原來懷的是雙胞胎女兒？

梅根是話題女王，一舉一動都是外界關注焦點。（路透）

英國哈利 王子之妻梅根 ，自從在歐普拉的電視專訪中透露自己懷了女兒、期待在今夏臨盆後，全球各地目光焦點又開始關注她的這一胎，隨著時序逐漸要進入夏天，她還剩兩個多月就要生產，大家也更好奇即將誕生的小寶寶，究竟有何消息？

梅根與哈利一向堅持要自在過自己的生活，因此任何資訊都只能等他們主動公布，八卦 雜誌卻已經等不及，最新一期「Star」以封面報導梅根其實懷了雙胞胎，且哈利趁之前返英出席爺爺菲立普親王喪禮時，已親口跟嫂嫂凱特證實，這一對雙胞胎女兒也有助於哈利、梅根與兄嫂間加速化解之前因電視專訪帶來的仇怨。

英國伊麗莎白二世女王更已經送上可愛的禮物，給快要出生的一雙曾孫女，顯然皇室原本氣憤哈利和梅根在電視專訪上批評他們有種族歧視、愛造謠破壞梅根形象，現在因為兩個小寶寶而有消除對立的可能。

「Star」還指梅根在愛妻心切的哈利要求下，一天到晚都要躺在床上休息，光是看護照料的費用就花到40萬美元，梅根這次還打算在家生產，對於自然的方式很認同，因而已在研究關於水中分娩的資訊。至於孩子們的命名，就算夫妻倆已不再是服勤務的皇室成員，還是傾向用長輩們的名字做為致敬，包括哈利的奶奶伊麗莎白、母親黛安娜等都很有可能被採用。

八卦雜誌以封面報導梅根其實懷了一對雙胞胎女兒，且哈利已親口告訴嫂嫂凱特。(取材自Star)

可惜，打臉八卦的網站，稱這一切又大都是瞎掰，堅持梅根若懷雙胞胎就會在歐普拉面前講清楚，既然她只承認懷了一個女兒，那就是只有一個女兒。不過至少八卦刊物不再繼續加油添醋指梅根和其他英國皇室成員鬧得多兇，稍稍有些進步。