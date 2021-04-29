最年長的總統拜登 訪最長壽前總統卡特

拜登總統夫婦29日前往喬治亞州平原鎮探視前任總統卡特，圖為卡特93歲的妻子羅莎琳(中)出門送行。(路透)

美國 歷史上最年長的現任總統拜登 ，29日探視美國壽命最長的前任總統卡特(Jimmy Carter)；現年78歲的拜登與第一夫人吉兒(Jill Biden)，一同前往喬治亞州平原鎮(Plains)，拜會現年96歲的前總統卡特和他93歲的妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)。

這是拜登上任以來，兩人第一次會面；兩人早在1976年拜登當選德拉瓦州聯邦參議員時，就結下友誼；當時拜登支持卡特這位前喬州州長出馬，代表民主黨 參選總統。

拜登與卡特的會面過程並未對外公開，拜登離開卡特的家時，羅莎琳拄著助行器站在門口相送；平原鎮650名居民有許多人出來迎送拜登車隊。

拜登談到卡特的新紀錄片「卡特之地」(CARTERLAND，暫譯)時表示，「他的一生都在向我們展示身為公僕的意涵。」該片本周末將在亞特蘭大電影節上映。

拜登總統夫婦29日前往喬治亞州平原鎮探視前任總統卡特，圖為卡特93歲的妻子羅莎琳(左)出門送行。(路透)

卡特伉儷未能參加1月20日的拜登總統就職典禮，那也是卡特自1977年宣誓就任第39任總統以來，首次缺席就職大典；卡特伉儷在疫情期間幾乎沒有參與公開活動，但兩人接種疫苗後，最近又開始參加教堂禮拜；卡特曾教了數十年的主日學。

卡特任內的副總統孟岱爾(Walter Mondale)甫於4月19日去世，享年93歲。

拜登上周錄製他對「卡特之地」的看法，稱讚孟岱爾和卡特是他政治生涯中的重要人物；拜登指出，孟岱爾將副總統職位轉變為積極角色，他得以在自己擔任副總統的兩個任期內，持續效法。

拜登回憶他與卡特的友誼種子萌芽於1976年3月25日；當時他前往威斯康辛州，以證明卡特這位溫和派虔誠浸信教徒，是擊敗福特(Gerald Ford)總統的正確人選。

2020年民主黨初選，卡特並沒有為任何人背書，但他曾警告民主黨不要轉得太左，因為那會冒著疏遠溫和選民的風險；而要擊敗川普總統，需要溫和派選民。