月花萬元「坐擁年輕女友」稱便宜 43歲大叔：受夠婚姻

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編譯中心／綜合報導
日本結婚率越來越低，有許多經濟寬裕的男性，常會花錢找女性陪約會，甚至發生進一步關係，被稱為「爸爸活」。(示意圖，ingimage）
日本結婚率越來越低，有許多經濟寬裕的男性，常會花錢找女性陪約會，甚至發生進一步關係，被稱為「爸爸活」。(示意圖，ingimage）

日本近年來，有越來越多年輕女性從事陪男性喝咖啡、吃大餐等約會行程，甚至發展出肉體關係換取金錢的「爸爸活(パパ活)」。「爸爸活」的盛行，多少也反映了社會現狀。日本媒體在近日，就訪問到一位男性，瞭解為何會有雙方都明知道只是作戲的狀況下，還願意花大錢在「爸爸活」上。

日本媒體「NEWSポストセブン」訪問到一位43歲，選擇從上班族退休，如今靠著投資不動產與虛擬貨幣，年收超過6000萬日幣（約55萬美元）的M先生。M先生表示，自己正和三位女性維持「爸爸活」的關係，其中一位25歲的OL是他的「真命天女」，每個月花在她身上的錢，就至少有60萬到100萬日幣（約5000到1萬美元）之多。

而其他兩位女性，則是每個月也大概會約一次，並支付對方10萬日圓左右的金額。每當M先生付錢給女人時，對方就會明顯顯露出高興的樣子，這讓他認為，「只」花個幾萬塊日幣，就能得到女性的歡迎，還能滿足性生活，代價十分便宜。

M先生表示，自己在20多歲時曾結過一次婚，但因為對象個性十分任性的關係，婚姻只維持了一年就告吹，之後他就對戀愛與結婚感到厭煩。反而是現在用錢買的「模擬戀愛」，雙方都知道只是逢場作戲，讓他心態上反而比較輕鬆。M先生認為，要是哪天跟他「爸爸活」過的女性突然不要錢，想要真心交往，他反而才會覺得失去該有的感覺。

日本 虛擬貨幣 投資

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