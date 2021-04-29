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1135年來鑄過最大 英國皇家鑄幣廠公開1萬英鎊金幣

編譯周辰陽／即時報導
英國皇家鑄幣廠29日公開成立1135年來鑄造過的最巨大金幣，此一「傑作」直徑達20公分、重10公斤，面額為1萬英鎊。據指就只鑄造一枚，且已以六位數總價賣給一位財力雄厚的神秘買家。畫面翻攝：YouTube/The Royal Mint
英國皇家鑄幣廠29日公開成立1135年來鑄造過的最巨大金幣，此一「傑作」直徑達20公分、重10公斤，面額為1萬英鎊。據指就只鑄造一枚，且已以六位數總價賣給一位財力雄厚的神秘買家。畫面翻攝：YouTube/The Royal Mint

英國皇家鑄幣廠29日公開成立1135年來鑄造過的最巨大金幣，此一「傑作」直徑達20公分、重10公斤，面額為1萬英鎊。據指就只鑄造一枚，且已以六位數總價賣給一位財力雄厚的神秘買家。

BBC、SKY News與太陽報報導，皇家鑄幣廠出動大師級團隊，結合傳統技術與創新科技鑄造這枚1萬英鎊金幣，像是利用雕刻機雕出複雜的花紋，委請技藝精湛的師傅進行手工製作以去除所有的切割痕跡，前後總共耗費400個小時，還用整整4天進行拋光。

影片來源：YouTube

皇家鑄幣廠2017年開始發行女王守護獸系列紀念幣（Queen's Beasts commemorative coin collection），靈感來自伊麗莎白二世1953年於西敏寺舉行加冕典禮時，現場所陳列的十個守護獸紋章雕像，分別是英格蘭雄獅、愛德華三世獅身鷹、威爾斯紅龍、蘇格蘭獨角獸、克拉倫斯黑牛、金雀花獵鷹、博福特羊角獸、莫蒂默白獅、里奇蒙白獵犬與漢諾威白馬，全都代表女王的家譜與英格蘭皇室支持者（Royal supporters of England）。

報導指出，最新公開的1萬英鎊金幣是女王守護獸系列紀念幣的最終集大成之作，其中一面刻著女王肖像、代表「蒙上帝恩典信仰捍衛者」的拉丁語縮寫「D．G．REG．F．D」字樣與1萬英鎊面額，另外一面就刻著十大守護獸花紋。

皇家鑄幣廠一位部門主管麥克勒南（Clare Maclennan）表示，女王守護獸系列紀念幣自首度發行以來，就越來越受到歡迎，也獲得全球硬幣收藏家的堅定喜愛，1萬英鎊金幣則為鑄幣豎立新的標準，「結合數世紀的古老技術與創新科技，才能打造一個獨特的美麗藝術品」。

英國皇家鑄幣廠29日公開成立1135年來鑄造過的最巨大金幣，這是女王守護獸系列紀...
英國皇家鑄幣廠29日公開成立1135年來鑄造過的最巨大金幣，這是女王守護獸系列紀念幣的最終集大成之作，刻著代表女王家譜與英格蘭皇室支持者的十個守護獸紋章。畫面翻攝：YouTube/The Royal Mint

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