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躲狗仔卻被拍到「慘白臉」衝浪 查克柏格笑認後悔了

編譯周辰陽／綜合報導
臉書執行長查克柏格2020年7月在夏威夷玩電動水翼衝浪板，卻被拍到整張臉都塗滿白色防曬霜。在近日一場直播對談中，查克柏格承認自己那時真該多想想的。（取材自推特）
臉書執行長查克柏格2020年7月在夏威夷玩電動水翼衝浪板，卻被拍到整張臉都塗滿白色防曬霜。在近日一場直播對談中，查克柏格承認自己那時真該多想想的。（取材自推特）

臉書執行長查克柏格2020年7月在夏威夷玩電動水翼衝浪板，卻被拍到整張臉塗滿防曬霜，引來網友大做梗圖嘲諷。根據查克柏格近日發表的最新解釋，當時他不想被偷拍的狗仔認出來，才會把防曬霜塗好塗滿，並承認此舉「事與願違」，也不介意自己因此變成網友的笑料。

每日郵報28日報導，因為這張照片，查克柏格遭譏是「梗圖衝浪客」（Mime surfer）、「小丑」與英國電視喜劇「神奇動物管理員」（The Mighty Boosh）裡的「月亮」，也有人嘲諷他是蜥蜴，或者找蛇詢問時尚祕訣。

查克柏格與Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）在近日一場Instagram直播對談舊事重提，「我注意到有個狗仔隊的人跟著我們，所以我就想了，喔，我不要他認出我來，所以你知道我要做什麼了？我就把一大堆防曬霜塗到我臉上，這樣他就不知道我是誰了」。

查克柏格笑稱，「然後就事與願違了，我那時真該多想想的」，接著承認「沒有人需要塗那麼多的防曬霜啦…你覺得你看起來多酷，跟狗仔能拍到最糟糕照片之間的差值（Delta）是蠻好笑的」。

查克柏格表示，他很高興人們看到照片能夠發笑，「我就笑了，我覺得蠻有趣的」。他還說，如果有人想貼個防曬霜梗圖，那很酷，他很開心能給網路一點笑料。

查克柏格 夏威夷 英國

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