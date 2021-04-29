又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄

哥倫比亞一間天主教學校日前又發生一起尷尬的「視訊慘案」，一名老師下課後忘記將鏡頭關閉就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣愛撫胸部，整個畫面被學生錄下，成為另一起忘記關視訊的案例。（取材自推特）

哥倫比亞一間天主教學校日前又發生一起尷尬的「視訊慘案」，一名老師下課後忘記將鏡頭關閉就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣愛撫胸部，整個畫面被學生錄下，成為另一起忘記關視訊的案例。

每日郵報報導，受新冠疫情 影響，各國開始實施封城 或進入緊急狀態 ，許多學校也配合政策改以線上方式上課，然而哥倫比亞一所天主教學校的物理老師帕拉斯（Ruben Dario Parras）在課堂結束後，忘記關上視訊鏡頭，也沒有確認學生是否全都下線，就開始做出「不雅舉動」。

從學生側錄的影片中可以看到，下課後帕拉斯的妻子穿著白色小可愛走進房間，隨後帕拉斯竟直接掀起妻子衣物，一頭埋進對方胸部，絲毫沒有發現畫面早已經透過視訊鏡頭流傳出去。（取材自推特）

從學生側錄的影片中可以看到，下課後帕拉斯的妻子穿著白色小可愛走進房間，隨後帕拉斯竟直接掀起妻子衣物，一頭埋進對方胸部，絲毫沒有發現畫面早已經透過視訊鏡頭流傳出去，經數秒後才滿足地將妻子衣物拉下，微笑目送對方走出房門。

帕拉斯尚未下線就目睹「活春宮」的學生看到後嚇得不斷驚呼，隨後則放大畫面並拿手機拍攝下來。據悉，帕拉斯的學生年僅16至17歲，影片曝光後，學校也開始針對此事展開調查，而帕拉斯則是出面道歉稱「自己絕非故意。」

在疫情肆虐期間，已發生多起視訊會議結束後因忘記關閉鏡頭、「意外」直播不雅鏡頭的慘案，其中不乏國家重要官員，可謂疫情下的「新風險」。