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威廉王子、凱特王妃結婚10周年放閃 官推大曬恩愛照

中央社／倫敦29日電
英國威廉王子和妻子凱特慶祝結婚10周年，在官方推特發布2張新照片，紀念「錫婚」。（取材自推特）
英國威廉王子和妻子凱特慶祝結婚10周年，在官方推特發布2張新照片，紀念「錫婚」。（取材自推特）

英國威廉王子和妻子凱特今天慶祝結婚10周年，在官方推特發布2張新照片，紀念「錫婚」。

劍橋公爵與公爵夫人官方推特（Twitter）表示，這2張照片在本周拍攝，由攝影師佛洛伊德（Chris Floyd）掌鏡。凱特身穿淺藍色碎花洋裝，威廉王子穿著襯衫與藍色毛衣。

第一張照片中，威廉凝視著微笑的凱特，留言簡短寫道：「10年（10 years）。」第二張照片中，凱特依偎在丈夫懷中，威廉王子笑看鏡頭，十分恩愛。兩人的3名子女沒有入鏡。

英國威廉王子和妻子凱特慶祝結婚10周年，在官方推特發布2張新照片，紀念「錫婚」。...
英國威廉王子和妻子凱特慶祝結婚10周年，在官方推特發布2張新照片，紀念「錫婚」。（取材自推特）

凱特密道頓（Kate Middleton）是3名子女中的長女，1982年1月9日生於倫敦以西的伯克郡（Berkshire）中產階級家庭，父親是機師，母親原是空服員，後來創立郵購業務，販售派對用品。

2001年，凱特在蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）主修藝術史時認識威廉王子。兩人後來在和朋友分租的小別墅同居。

據傳因為威廉王子接受軍事訓練，派駐到英國各地，兩人2007年一度分手，但同年復合。2010年11月，王室宣布兩人訂婚。

經過10年愛情長跑後，2011年4月29日，威廉王子在西敏寺迎娶凱特，弟弟哈利王子擔任伴郎，凱特的妹妹碧琶擔任伴娘。

凱特於2013年7月22日生下排名第3順位的王位繼承人喬治王子。結婚4年後，2015年5月2日生下夏綠蒂公主，2018年4月23日生下路易王子。

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