膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

俄羅斯成人影片演員特羅希娜（右）和莫羅佐夫（左），兩人在印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍攝的影片近日在當地社群媒體瘋傳，現已遭到警方通緝。畫面翻攝：The Sun/East2West

印尼峇里島的巴杜爾火山（Mount Batur）被奉為聖山，社群媒體 近日卻瘋傳一隻疑似在當地取景的成人影片，引發輿論強烈不滿，警方現已對拍攝該影片的俄羅斯 籍男女發布通緝 。媒體指出，一旦兩人被抓到，最多可能要吃上2年8個月的牢飯。

太陽報報導，兩名嫌犯分別是22歲的特羅希娜（Veronika Troshina）和26歲的莫羅佐夫（Mikhail Morozov），均來自首都莫斯科東北約266公里的雷賓斯克（Rybinsk）。據俄語媒體Focus.ua轉述，兩人會在家或在戶外拍攝成人影片，並在PornHub或其他成人影片網站銷售。

目前不清楚兩人在峇里島待多久，但拍攝時間據報是2020年，隨後就上傳到PornHub，特羅希娜也在自己的推特宣傳，稱拍攝地點就是巴杜爾火山，影片下架前的觀看次數超過120萬次。

報導指警方一直進行調查，想要辨認拍攝兩名成人影片演員的身分。峇里島警務首長近日表示，員警已確認具體的拍攝地點，就在登山小徑上，距離帕莎阿貢寺（Pasar Agung Temple）不遠，正與移民機關合作，以確定兩人是否仍在島上。

據報特羅希娜和莫羅佐夫尚未對此事公開發言。