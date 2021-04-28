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「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯成人影片演員特羅希娜（右）和莫羅佐夫（左），兩人在印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍攝的影片近日在當地社群媒體瘋傳，現已遭到警方通緝。畫面翻攝：The Sun/East2West
俄羅斯成人影片演員特羅希娜（右）和莫羅佐夫（左），兩人在印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍攝的影片近日在當地社群媒體瘋傳，現已遭到警方通緝。畫面翻攝：The Sun/East2West

印尼峇里島的巴杜爾火山（Mount Batur）被奉為聖山，社群媒體近日卻瘋傳一隻疑似在當地取景的成人影片，引發輿論強烈不滿，警方現已對拍攝該影片的俄羅斯籍男女發布通緝。媒體指出，一旦兩人被抓到，最多可能要吃上2年8個月的牢飯。

太陽報報導，兩名嫌犯分別是22歲的特羅希娜（Veronika Troshina）和26歲的莫羅佐夫（Mikhail Morozov），均來自首都莫斯科東北約266公里的雷賓斯克（Rybinsk）。據俄語媒體Focus.ua轉述，兩人會在家或在戶外拍攝成人影片，並在PornHub或其他成人影片網站銷售。

目前不清楚兩人在峇里島待多久，但拍攝時間據報是2020年，隨後就上傳到PornHub，特羅希娜也在自己的推特宣傳，稱拍攝地點就是巴杜爾火山，影片下架前的觀看次數超過120萬次。

報導指警方一直進行調查，想要辨認拍攝兩名成人影片演員的身分。峇里島警務首長近日表示，員警已確認具體的拍攝地點，就在登山小徑上，距離帕莎阿貢寺（Pasar Agung Temple）不遠，正與移民機關合作，以確定兩人是否仍在島上。

據報特羅希娜和莫羅佐夫尚未對此事公開發言。

俄羅斯成人影片演員特羅希娜和莫羅佐夫到印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍片（左），當...
俄羅斯成人影片演員特羅希娜和莫羅佐夫到印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍片（左），當地員警已找到具體拍攝地點，就在登山小徑上。畫面翻攝：Coconuts.co
俄羅斯成人影片演員特羅希娜在印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍攝的影片近日在當地社群...
俄羅斯成人影片演員特羅希娜在印尼峇里島「聖山」巴杜爾火山拍攝的影片近日在當地社群媒體瘋傳，俄語媒體則指她跟另一位演員莫羅佐夫會在家或在戶外拍攝成人影片，並在PornHub或其他成人影片網站銷售。畫面翻攝：The Sun/East2West

社群媒體 俄羅斯 通緝

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