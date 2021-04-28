英男開車上國道「邊講手機邊泡茶」被警攔截 這下慘了

駕駛開車時邊講手機邊泡茶。（取材自推特／@MerPolTraffic）

英國 西北高速公路警察 26日在高速公路上攔截一名犯下多項違規行為的駕駛。他不只開車講手機 、後車廂載運物件沒有加裝防護措施，還在一邊使用快煮壺泡茶。警察當場扣押對方車輛。

英國媒體「利物浦迴聲」（Liverpool Echo）報導，警察隨後向該名駕駛開出罰單，並安排他上交通宣導課程。不過網友Skinnyhead認為這些懲罰都太輕：「應該要讓他終生都不能上路，以免發生更多憾事。」

These are a selection of offences we have dealt with today on the @NWmwaypolice area. Making a cup of tea whilst driving, mobile phone offences, no insurance and security of load. A number of prohibitions issued and vehicles seized #TrafficPolicing #MRPU pic.twitter.com/wkOx1DmpJu — Roads Policing Unit (@MerPolTraffic) April 26, 2021

網友SUSPENDEDACCOUNT則指出雖然駕駛犯了很嚴重的失誤，但他在駕駛時一次能執行這麼多任務，足以證明他是「多工人才」。網友LegItLad提到這名駕駛會在工作時泡茶喝，顯見是正統的英國白人，「因為我們都會這麼做，只是不會在開車時泡茶。」

網友normal blokey則分享之前看過一名駕駛開車時捧著碗跟湯匙吃玉米穀片，傻眼表示：「不敢相信居然有人覺得開車時可以做這些事」。