英男開車上國道「邊講手機邊泡茶」被警攔截 這下慘了

英國 西北高速公路警察 26日在高速公路上攔截一名犯下多項違規行為的駕駛。他不只開車講手機 、後車廂載運物件沒有加裝防護措施,還在一邊使用快煮壺泡茶。警察當場扣押對方車輛。

英國媒體「利物浦迴聲」(Liverpool Echo)報導,警察隨後向該名駕駛開出罰單,並安排他上交通宣導課程。不過網友Skinnyhead認為這些懲罰都太輕:「應該要讓他終生都不能上路,以免發生更多憾事。」

These are a selection of offences we have dealt with today on the @NWmwaypolice area. Making a cup of tea whilst driving, mobile phone offences, no insurance and security of load. A number of prohibitions issued and vehicles seized #TrafficPolicing #MRPU pic.twitter.com/wkOx1DmpJu