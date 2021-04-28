達美樂打了沒？德州達美樂出動「無人外送車」送披薩

Nuro R2是1台小型物流車，內部能自動控制溫度。(取材自官方臉書)

在經過了2020一整年的疫情 肆虐後，似乎無接觸式的交流已經成為了未來疫情下的生活趨勢之一，不用出入公共場所就能購買的外送服務，也逐漸成為人們最新的日常。也因此，有廠商便申請了全新的無人自駕車 測試，看看未來是否能採用這種無人車款開啟智慧外送服務。

來源：Domino's Pizza

美國 機器人公司Nuro這次選擇與Domino's達美樂披薩合作，在德州休士頓的Woodland Heights地區申請了Nuro R2無人自駕車外送測試，要將做好的披薩準確地送到客戶手上，且是在公共的道路上進行運送，並不是特別開闢一條專用路線。其實美國Nuro R2無人駕駛車在去年就已經在矽谷進行外送測試，但當時是使用挑選客戶的方式，這次與達美樂合作，則是讓客戶自行選擇服務。

若想要拿到Nuro R2送來的披薩，則必須到Woodland Heights當地的達美樂網站上訂購餐點，並選擇Nuro R2進行外送服務，達美樂能夠定位Nuro R2的位置，並發送帶有PIN碼的簡訊，當Nuro R2到達目的地時，買家僅需要輸入簡訊上的密碼便可開艙門領取披薩。

客戶會收到一組密碼，在收貨時輸入便可從車上取貨。(取材自官方臉書)

Nuro R2是第一款獲得美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)批准的無人自動駕駛公路車輛，它不會在人行道或自行車道上行駛，只會行駛在一般道路上。Nuro R2還獲得在加州的公共道路上的行駛許可。

Nuro R2的最高時速為每小時40公里，配備31 kWh電池，有效載重為190公斤。其車身傳感系統包括360度環景攝影鏡頭、熱感應鏡頭、LiDAR、短程和遠程雷達、超聲波以及用於發送緊急車輛警報的麥克風。

而達美樂公司則是一直致力於無人外送服務的測試，早在2017年他們就曾經在密西根州安娜堡市，使用一輛無人駕駛的Ford Fusion進行送餐測試，隨後便將這項測試也擴展到邁阿密，讓當地也能收到無人駕駛車的送餐服務。