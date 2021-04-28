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影／職業病改不了 退休緝毒犬聽到毒品名 一秒專業變臉

編譯中心／綜合報導
退休緝毒犬聽到毒品名稱時瞬間做出反應。（截圖自tiktok@daveywa）
退休緝毒犬聽到毒品名稱時瞬間做出反應。（截圖自[email protected]

澳洲退休緝毒犬但丁（Dante）日前在一支影片中證明自己技能不減當年。當牠聽到毒品名稱「古柯鹼」時瞬間做出反應，專業的神情萌翻網友。

德國牧羊犬但丁的飼主盧瑟福（Davey Rutherford）在社交平台上分享影片，已吸引超過250萬觀賞人次。

盧瑟福在影片中對著正在看窗外街景的但丁念出一大串購物清單：「麵包、牛奶、義大利麵、雞蛋、美乃滋、『古柯鹼』……只是開玩笑啦！」原本專心看風景的但丁，一聽到關鍵字「古柯鹼」立刻警覺的轉頭看向盧瑟福，好像在說：「我聽到你說禁忌的字眼囉」。

網友Nicola Mackenzie989笑說自己重複播放影片3次，只為了「看但丁的臉」。網友Lack表示：「在家不要開這種玩笑啊。」網友user6762086929780則認為但丁：「知道什麼是好東西。」網友Joanne Angove則解讀但丁心聲：「我可是隨時都在值勤、不會鬆懈啊。」

@daveywa

Sniffer dog knows English                       #foryoupage #dog #foryourpage #dog #comedy #fyp #snifferdog

♬ original sound - Davey Rutherford

義大利 澳洲 退休

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