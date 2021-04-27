趙麗穎也中「魔咒」？曾代言H&M的3對情侶全分了

趙麗穎（左）、馮紹峰（右）去年初為品牌H&M獻出婚後首次合體廣告。(取材自微博)

趙麗穎 和馮紹峰日前宣布離婚，有吃瓜的網友發現，曾經為H&M 拍攝廣告的幾對情侶檔，竟不約而同都走向了離婚分手的結局。

趙麗穎和馮紹峰去年初為H&M獻出婚後首次合體廣告，代言的是品牌中國新年系列，只見兩人多組照片身穿喜氣的紅色，看起來超級甜蜜。沒想到甜蜜僅存一年，兩人突然丟出離婚聲明，以聚少離多為由，結束兩年半婚姻。

李晨和范冰冰2017年以情侶身份代言H&M廣告，兩人深情相望，甜蜜入鏡。(圖:H&M提供)

除了馮紹峰、趙麗穎之外，還有兩對情侶也曾合體代言H&M，但沒有一個能走到最後。其中名氣最大，熱度最高的應該就是范冰冰 、李晨這一對了。

他們2017年代言新春系列，穿著喜慶的時尚服飾，並於北京的四合院拍攝。當時李晨還說「農曆新年是華人社區最盛大、最熱鬧、最重要的節日，能與摯愛一同歡度慶祝絕對是一種福氣。」

范冰冰和李晨官宣戀愛時引爆全網，還舉辦了一場盛大的求婚典禮，李晨為女方送上各種豐厚大禮，但此後范冰冰身陷陰陽合同風波，四年的感情最終分手了結。

周迅及高聖遠2015代言H&M新春系列。(圖:H&M提供)

另一對離婚的夫妻，是周迅和高聖遠夫婦。兩人官宣離婚時和趙麗穎夫妻倆一樣，都是突然宣布。但此後在婚姻中，周迅和高聖遠很少互動，最終證實離婚傳言。兩人2015年一起擔任H&M的情侶代言。

這三對情侶代言H&M之後，或分手或離婚了；而H&M今年因為拒絕使用新疆棉花，遭到中國網友一致抵制，算是走了一波滑鐵盧。