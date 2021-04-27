耐吉「肯爺鞋」港拍賣180萬美元 創運動鞋最高成交價

嘻哈歌手韋斯特在葛萊美頒獎典禮上穿的耐吉樣品鞋，以180萬美元成交，創運動鞋拍賣最高紀錄。(取自蘇富比網站)

被喏稱「肯爺」的美國嘻哈歌手韋斯特（Kanye West）2008年在第50屆葛萊美 頒獎典禮（Grammy Awards）上表演，腳上穿著耐吉（Nike）公司的樣品鞋，這雙鞋在香港拍賣 ，以180萬美元成交，成交價創運動鞋拍賣最高紀錄，也首破百萬美元大關。

肯爺當年穿著這雙鞋演唱《Hey Mama》 和《Stronger》名曲。蘇富比拍賣公司（Sotheby）周一宣布，韋斯特稱之為「穿過葛萊美」（Grammy Worn）的耐吉空氣運動鞋Yeezy 1私下拍賣成交，由運動鞋投資市集RARES購得。

這筆交易創運動鞋拍賣最高公開紀錄，蘇富比從中促成。

鞋子尺碼是12號，由韋斯特和史密斯（Mark Smith）設計，以柔軟的黑色皮革製成，整個鞋面有細孔設計，鞋後跟飾有同色調的耐吉旋風勾型標誌，鞋面採用典型的Yeezy鞋帶，並搭配亮粉紅色的 Y字形紀念章。

肯爺鞋成交價幾乎是2020年佳士得拍賣行（Christie）所創運動鞋前次拍賣紀錄61萬5000美元的三倍，當年風光一時的那雙鞋大有來頭，是籃球超級巨星喬丹（Michael Jordan）在義大利 季前賽扣碎籃筐這歷史性一刻時所穿的球鞋'85 Jordan 1s。

蘇富比街頭服飾和現代收藏品負責 人瓦赫特（Brahm Wachter）透過聲明說，拍賣結果非常令人興奮，成交價幾乎是此前歷史最高紀錄的三倍，充分顯示肯爺是當今最有影響力的服飾和運動鞋設計師，而且，他所創建的Yeezy系列專營權已成運動鞋泰斗。