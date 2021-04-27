我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因應中國科技競爭 美最快5月中旬審無盡邊界法案

華盛頓都會區警局遇駭 俄語組織聲稱犯案

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels
義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels

近日義大利發生一起奇葩事件，一名老翁疑似寂寞難耐，晚上無視政府的宵禁令，偷偷溜出去「買春」，好巧不巧還被警察撞見，竟在一個小時內被罰錢兩次共1000歐元（約1208美元）。警方問他為何一定要外出，老翁竟回答因為他接種新冠疫苗，有「特殊副作用」。

根據太陽報報導，義大利為防止疫情擴散，實施宵禁令，規定民眾晚上10點到次日凌晨5點禁止外出，但一名85歲老翁寂寞難耐，想尋求一些「安慰」，因此偷偷出門向妓女買春。凌晨時，他在海灘附近的露營車和兩名女子床戰，未料被警方撞見，當場被罰500歐元。

或許是老翁「性致」被人打斷，他索性去找了另一位妓女買春，也被警方逮得正著，再罰了500歐元。警方很意外一個小時內罰了老翁兩次，詢問他為何不顧違規法令堅持外出，老翁則回答，因為自己打了新冠疫苗產生副作用，讓他性慾大增，對於自己的買春行為，他認為花錢花得很值得。

報導指出，所有警察都被這回答逗笑了，並告知老翁別再犯，還送他安全回家。根據義大利衛生部數據統計，當地目前有1700萬人接種新冠疫苗，而確診病例累計破390萬例，死亡病例有11.9萬例，疫情有稍微減緩，但當局不敢鬆懈。

義大利 疫苗 警察

上一則

故宮看展驚覺愛犬就像畫中國寶 網笑：小心被徵收

下一則

耐吉「肯爺鞋」港拍賣180萬美元 創運動鞋最高成交價

延伸閱讀

義大利美酒之城拍賣900棟屋 最低1.2元就能入住

義大利美酒之城拍賣900棟屋 最低1.2元就能入住
守小島逾30年 81歲「現代魯賓遜」受迫結束冒險生涯

守小島逾30年 81歲「現代魯賓遜」受迫結束冒險生涯
俄羅斯驅逐義大利武官 羅馬尼亞令俄國武官走人

俄羅斯驅逐義大利武官 羅馬尼亞令俄國武官走人
瘋搶新冠疫苗 南韓採購量已夠全國每人打四劑

瘋搶新冠疫苗 南韓採購量已夠全國每人打四劑

熱門新聞

日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。（取材自Instagram）

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

2021-04-23 01:35
亞歷山大不滿女子技術太差，要求退費，事後更將女子推下樓。取材自YouTube

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

2021-04-24 03:35
39歲的宮川隆史被人爆料，一次交往35名女子，堪稱時間管理大師。（取材自Youtube 「MBS NEWS」）

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

2021-04-21 23:27
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

2021-04-25 00:45
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

2021-04-26 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊
拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費

拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費