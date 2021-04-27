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故宮看展驚覺愛犬就像畫中國寶 網笑：小心被徵收

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友曬出自家毛小孩，某種側拍角度竟神似故宮博物院的「國寶」。翻攝自PTT
有女網友曬出自家毛小孩，某種側拍角度竟神似故宮博物院的「國寶」。翻攝自PTT

民間有一說法「主人養寵物，越養長越像」，毛小孩與主人共享喜怒哀樂，因此相處久了彼此間的相似點也會越來越多。不過你看過長得像「國寶」的狗嗎？有女網友曬出自家毛小孩，某種側拍角度竟神似故宮博物院的國寶畫作主角，不少人紛紛笑回「盜養國寶」、「怎麼辦！你的狗狗可能會被故宮徵收」。

原PO日前在PTT上以「驚！在故宮看到我家的狗！」為題，表示自己到國立故宮博物院參觀時，意外發現清朝郎世寧的畫作「十駿犬圖」的乾隆皇帝愛犬「墨玉螭」十分眼熟，拿出自家愛犬「春嬌」的照片比對後才發現撞臉了。「春嬌」的側拍照無論四肢、臉型、尾巴乃至項圈都跟展示畫中的「墨玉螭」十分相似，就連尾巴尖端的一小撮白毛、四隻腳白毛和鼻子的賓士白毛等小細節都一一神還原，讓原PO嚇得直呼「牠是不是從乾隆年間活到現在」、「是不是吸血鬼」、「是不是以後都不能罵牠了」、「我是不是牠的婢女呀」？

照片曝光後，不少網友留言表示「穿越時空的狗」、「妳就是牠的婢女快下跪服侍牠」、「你私藏國寶該當何罪」、「不得了，我要去把牠抓起來」、「古代的中國台灣土狗？」。也有人開原PO玩笑說「你乾隆再世」、「可惜！郎世寧沒把妳這鏟屎官畫進去」。

這個話題很快就在網路上發酵，隨後有另一名網友轉發原PO貼文，好奇問道既然古代帝王都在養白腳掌的狗了，「為什麼當今還會有白腳掌狗會帶來厄運的說法」？該名網友憤憤不平表示「到底是哪裡亂傳這種謠言的，害一堆白腳掌的狗被遺棄」。對此，有網友幽默回應「你有聽過朱元璋要搶7月所以騙百姓說是鬼月嗎？」、「其實那撮白毛是拖鞋」、「要不就是跟紅筆寫名字一樣是為了避諱，且只有皇帝才能用」。

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