我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

義大利美酒之城拍賣900棟屋 最低1.2元就能入住

編譯中心 / 綜合報導
西西里堡有「美酒之城」之稱，名列義大利最美歷史市鎮之一，位於歐洲最大活火山埃特納火山的山坡上，靠近西西里島東海岸海灘。取材自臉書
西西里堡有「美酒之城」之稱，名列義大利最美歷史市鎮之一，位於歐洲最大活火山埃特納火山的山坡上，靠近西西里島東海岸海灘。取材自臉書

義大利市鎮西西里堡 （Castiglione di Sicilia）三月開始出售當地900棟廢棄房屋，最低售價僅1歐元（約1.2元），希望外來者為該地區注入活水。

美國有線電視新聞網CNN報導，西西里堡900棟廢棄房屋中有一半毀損，僅以象徵式的1歐元出售，其餘屋況較佳的房子則以4000歐元至5000歐元出售。

西西里堡有「美酒之城」之稱，名列義大利最美歷史市鎮之一，位於歐洲最大活火山埃特納火山（Mount Etna）的山坡上，靠近西西里島東海岸海灘。1歐元待售房屋曾是牧羊人和農家居住的小屋，較昂貴的待售房源則是昔日鄉村資產階級的住所。許多鎮民都移居到澳洲和南美洲發展且再也沒有回來。

市長卡梅達（Antonino Camarda）表示該鎮人口從1900年代初的1萬4000人銳減至今日的3000多人，希望這項計畫能為市鎮帶來新氣象：「我們得搶救擁有豐富的歷史建築。離開的人們留下一堆風景如畫的老房子，許多甚至是文藝復興時期興建的。」

卡梅達指出待售房屋依地理位置及土地註冊處的數據分類，再依據屋況訂定售價，如果有多人想買同一棟房子則要進行競標拍賣。

買家必須在3年內完成裝修，不用繳交施工保證金，但須從銀行購買價值4000歐元的保險單。卡梅達說：「買家每年要支付100歐元，比付押金還合理。」

該鎮的地方稅（local taxes）比義大利其他地區低，裝修房子還能獲得義大利政府抵免110％稅。

卡梅達透露目前同步聯繫舊屋主跟新買家，「並已經收到世界各地許多投資者的電子郵件。」

義大利 美國 澳洲

上一則

她被貓鼬咬傷染敗血症 失去鼻唇、截肢 共動70次手術

下一則

海鷗騎乘海鷗9秒影片瘋傳 獲讚「海鷗界的Uber」

延伸閱讀

守小島逾30年 81歲「現代魯賓遜」受迫結束冒險生涯

守小島逾30年 81歲「現代魯賓遜」受迫結束冒險生涯
俄羅斯驅逐義大利武官 羅馬尼亞令俄國武官走人

俄羅斯驅逐義大利武官 羅馬尼亞令俄國武官走人
媽媽料理「寶寶義大利麵」影片暴紅 網友怒：浪費食物

媽媽料理「寶寶義大利麵」影片暴紅 網友怒：浪費食物
涉提供槍械 義大利逮捕2016尼斯攻擊案犯嫌

涉提供槍械 義大利逮捕2016尼斯攻擊案犯嫌

熱門新聞

日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。（取材自Instagram）

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

2021-04-23 01:35
亞歷山大不滿女子技術太差，要求退費，事後更將女子推下樓。取材自YouTube

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

2021-04-24 03:35
39歲的宮川隆史被人爆料，一次交往35名女子，堪稱時間管理大師。（取材自Youtube 「MBS NEWS」）

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

2021-04-21 23:27
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

2021-04-25 00:45
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

2021-04-26 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例