工作時不能回家上廁所？他因尿尿遭解雇 獲賠2.48萬

送貨員尿急回家解放被公司解雇。示意圖／本報資料照片

蘇格蘭男性費茨西蒙（Billy Fitzsimmons）日前控訴前雇主大型連鎖超市Tesco在他擔任送貨員期間，因值勤時使用家中廁所而解雇他，最後獲得1萬7633英鎊（約2萬4830美元）的賠償金。

每日郵報（Daily Mail）報導，費茨西蒙因生理疾病必須頻繁上廁所，但公司告知他在沒有人陪同的情況下，不能使用送貨據點外的員工廁所。

費茨西蒙外出送貨時若開到家附近就會回家上廁所，但Tesco禁止員工將公用車開回家。當主管發現費茨西蒙的行為時，便以他「故意無視且濫用了Tesco政策」為由解雇他。

報導指出費茨西蒙2018年確診為攝護腺腫大及泌尿道感染，必須「越來越頻繁使用廁所」。儘管Tesco知道費茨西蒙生理狀況，卻沒意識到他偶爾會出現尿失禁的情況。當費茨西蒙健康問題逐漸惡化時，他試圖在上班途中使用Tesco員工廁所，有一次他被告知：「若在送貨據點以外的分店上廁所，需工作人員陪同才能使用廁所。」但實際上很難執行。

於是費茨西蒙送貨時若離家不遠，便會回家上廁所。有時他還會因尿失禁得返家換衣服。但他從沒延誤交貨，也從未抱怨工作內容。

但費茨西蒙的主管告知他，他們從送貨車監視系統紀錄得知他3個月內於住所停了34次，總共795分鐘。費茨西蒙解釋了自己的健康狀況，並說他沒有告訴任何人，因為他覺得很尷尬。但最終主管仍解雇他。

法官認為Tesco解雇費茨西蒙前完全知悉他的泌尿系統問題，須要方便地使用廁所，並稱「明辨事理的雇主絕對不會因為雇員使用自家廁所解雇對方。」直言Tesco因費茨西蒙的殘疾而做出不公正的行為，構成歧視 的事實。判Tesco支付費茨西蒙賠償金1萬5613英鎊，以及情感傷害賠償金2020英鎊。