荷蘭超大豪華遊艇入海 「極限穿越」運河畫面曝光

上月「長賜號」卡住蘇伊士運河一事鬧得沸沸揚揚，近日荷蘭一艘超大型豪華遊艇出廠，途經唯一必經的小運河時，攝影師捕捉到極限越橋畫面，讓眾人在讚歎之餘，不免捏一把冷汗。取材自Instagram

上月「長賜號」卡住蘇伊士運河 一事鬧得沸沸揚揚，近日荷蘭一艘超大型豪華遊艇出廠，途經唯一必經的小運河時，攝影 師捕捉到極限越橋畫面，讓眾人在讚歎之餘，不免捏一把冷汗。

影片來源：Dutch Yachting YouTube

荷蘭Feadship造船廠商以打造豪華遊艇聞名於世，而該公司近日完成的巨型遊艇「817號」（Project 817）從內陸的造船廠沿著唯一一條小水路一路蜿蜒航行，歷經4天最終成功進入北海、順利「出海」。

該遊艇長94公尺、最寬處將近14公尺，與運河最狹處相差不到幾十公分，幾乎可說是在最極限的狀況下通過，過程雖有許多看似驚險之處，但在攝影師鏡頭下卻多了幾分優雅。

荷蘭Feadship造船廠商以打造豪華遊艇聞名於世，而該公司近日最新完成的巨型遊艇「817號」從內陸的造船廠沿著唯一一條小水路一路蜿蜒航行，歷經4日最終成功進入北海、順利「出海」。取材自Instagram

拍下這一系列精采畫面的荷蘭攝影師歐薩寧（Tom van Oossanen）指出，每年平均約有4至6艘豪華遊艇需要經此航線 從造船廠進入北海，但像817號如此巨大而逼近極限的仍然「極其罕見」。

歐薩寧進一步解釋，這艘超級遊艇在打造之前，一切設計就以通過運河為最終目標，也因此設計師們可能無法將船體的長度或寬度再增加任何1公分。

歐薩寧還補充稱，817號的設計師完全是根據橋梁與水路的硬限制來最大化設計該遊艇，不只罕見也「很有意思」。