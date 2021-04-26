「網路抹黑」已成產業 花錢請人移除攻擊文也沒用

紐約時報調查發現，協助在網路世界散播誹謗，以及宣稱能幫忙移除抹黑言論的，經常是同一批人。此為示意圖。（路透）

「紐約時報 」調查發現，協助在網路世界散播誹謗，以及宣稱能幫忙移除抹黑言論的，經常是同一批人。

紐時記者柯洛里克（Aaron Krolik）為了得知中傷他人名譽的網路生態──誰該負責以及誰能獲利──特地撰寫了一篇中傷自己是「魯蛇」的文章，張貼在5個抱怨網站，結果一個月內就被複製衍生成15個網站的21篇貼文。

為了評估這些誹謗言論的影響力，柯洛里克以軟體下載十幾個最活躍抱怨網站的每則貼文，發現有關於4.7萬人的15萬則貼文。再用網路蜘蛛查詢這些被攻擊的人，約三分之一，第一頁搜尋結果就會出現負面貼文，而如果是圖片搜尋，超過一半的人在很前面的位置會顯示抱怨網站連結。

有時搜尋引擎還在人名後面建議相關字，例如搜尋「柯洛里克 紐約」，後面可能自動加上「魯蛇」字眼，給不實誹謗增加了可信度。

為什麼這麼多網站想複製貼文？有個重要線索是出現在這些貼文旁邊的廣告：有人提供「聲譽管理」（reputation managment）的付費服務，移除這些影響名譽的內容。如果依業者報價，柯洛里克的情況大概要花上2萬美元。

柯格里克聯絡到的業者裡僅有一位同意接受採訪，他是住美國奧瑞岡州波特蘭、現年37歲的蘇利文 （Cyrus Sullivan）。蘇利文自2018年起經營FoulSpeaker.com，專門複製其他網站上的攻擊文章。他說這是吸引訪客的好方法。（他不認為這有何不妥，他說，「教小孩不要和陌生人說話，也要教他們不要相信網路言論」。）

蘇利文同時經營聲譽管理服務，協助「自搜尋引擎結果移除有關自己的不想要的訊息」。他的「黃金方案」要價699.99美元，可幫顧客更改攻擊貼文的電腦代碼，指示搜尋引擎加以忽略。

另一家聲譽管理服務業者247Removal.com的廣告也常出現在抱怨網站。網站經營者是38歲的葛洛瑟（Heidi Glosser），每移除一則貼文索價750美元或更高，她的大部分顧客都須付費數千美元。她說，為移除貼文，她經常必須支付「行政費用」給抱怨網站的網管人員。

但付錢不見得能了事。RepZe.com曾收取一名化名聖特（Greg Saint）的顧客4000美元，移除兩則負面貼文。但幾個月後，這些貼文重新浮現於網路，聖特懷疑是RepZe.com在搞鬼，並點名一名住印度的網頁工程師可能是幕後黑手。

柯洛里克沒法刪除自己中傷自己的貼文，即使付費2萬美元也不保證這些文章不會再次出現；他後來是直接找Google 處理。某些情況下，Google能將有害內容自個人搜尋結果移除。但大部分人的經驗顯示，圖片搜尋的結果較差，仍易出現抱怨網站的連結。